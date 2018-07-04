Неудавшийся отдых: почему «Натали Турс» аннулирует туры

Неудавшийся отдых: почему компания «Натали Турс» приняла решение аннулировать туры

Глава туроператора «Натали Турс» Владимир Воробьёв объявил об аннулировании всех подтверждённых туров. По его словам, партнёры массово отключают компанию от обслуживания из-за «негативной информации» на рынке. В результате сотни туристов не смогли отправиться на отдых, а часть клиентов компании столкнулись с трудностями уже за рубежом. Между тем эксперты отмечают, что туроператор за последние несколько лет сильно сдал позиции и накопил много долгов, из-за чего иностранные компании отказываются от сотрудничества.

«Мы не контролируем ситуацию»

Глава компании «Натали Турс» Владимир Воробьёв заявил об отмене всех подтверждённых туров, купленных клиентами.

«Мы не видим иного развития событий, как приступить к аннуляции уже подтвержденных нами услуг, — заявил Воробьёв. — Мы не можем отправлять туристов в ближайшее время, так как не контролируем ситуацию с партнёрами».

Он также уточнил, что проблема возникла «из-за негативной информации» на рынке. Из слов Воробьёва следует, что на фоне публикаций в СМИ о возникших у компании трудностях её партнеры «веерно отключают „Натали Турс“ от обслуживания».

Речь идёт о сообщении на сайте Ассоциации туроператоров от 30 июня, в котором сообщается, что «Натали Турс» отменяет чартерные программы из-за низких финансовых показателей. Под отмену попали чартерные перелёты в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь Анталью и Ираклион. Деньги за них будут возвращены клиентам в течение 10-14 дней, уточнили в ассоциации.

Стоит отметить, что сам Воробьёв 2 июля опубликовал в соцсетях пост, в котором он сообщил о проблемах у «Натали Турс» и отказе испанского партнёра W2Meet от сотрудничества.

«В связи с финансовыми разногласиями наш испанский партнёр W2Meet остановил с нами сотрудничество и приступил к аннуляции заказов, — написал Воробьёв. — Соответствующая информация была оперативно доведена до рынка, что позволило избежать серьезных осложнений в аэропортах вылета, прилёта и на курортах».

В своем посте Воробьёв попросил помощи у всех неравнодушных к ситуации людей, поскольку, по его словам, лишь общими усилиями можно преодолеть кризис. Однако выяснилось, что это лишь начало неприятностей одного из старейших туроператоров России

В настоящий момент компания утверждает, что не приостанавливает свою работу и оперативно разрабатывает схему возврата клиентам средств за аннулированные туры.

«Нас выселяют на улицу!»

RT разыскала людей, чей отдых оказался испорчен из-за проблем «Натали Турс». Всех их условно можно разделить на две категории: те, кто не смог вылететь из Москвы , и те, кто благополучно долетел до курорта и столкнулся с трудностями уже на месте.

Людям из первой группы повезло больше: они смогли избежать проблем в незнакомой стране и даже оперативно купить другую путёвку.

Так, россиянка Виктория Белякина 30 июня ранним утром должна была вылететь на отдых, однако уже в аэропорту на стойке регистрации ей сказали, что тур аннулирован.

«Чтобы я ещё хоть раз полетела куда-то сомнительным туроператором!» — написала Белякина на своей странице в Facebook. Девушка также уточнила, что ей пообещали вернуть деньги, а сама она купила другой тур и улетает на Кипр.

Куда хуже пришлось москвичке Елизавете Ващенко. Как рассказала девушка в беседе с RT, путевку от «Натали Турс» в турецкий Кемер они с подругой купили через сервис «Травелата». За два дня до вылета им позвонил представитель сервиса и сообщил, что туроператор переносит все перелёты и вместо 30 июня девушкам надо вылетать 29-го. Однако отель был забронирован лишь с 30-го числа.

«Если бы я не начала ругаться с «Натали Турс» в тот момент, то мы бы просто по прилёту ночевали на улице, — говорит Елизавета Ващенко. — Но я позвонила им несколько раз, и они сказали, что один день мы можем пожить в трёхзвездочном отеле, то есть классом пониже».

По приезду в Турцию Елизавету с подругой встретили представители компании «Peninsula Tours» и сообщили, что они являются официальными представителями компании «Натали Турс» в Турции, попросив обращаться к ним со всеми вопросами и проблемами.

Через два дня к девушкам подошёл гид и сообщил им, что деньги за их проживание компания не перечислила.

«Он объяснил, что в первый день нашего приезда, когда мы заселялись в отель, должны были быть перечислены деньги за наше проживание, а сейчас уже третий день и денег нет, — рассказывает Ващенко. — От «Натали Турс» никакой информации нет. И так по всей Анталье. Никто не может до них дозвониться, они просто тянут время. Нам же сказали, что мы должны оплатить 566 долларов за двоих, иначе мы будем выселены на улицу».

Однако по какой-то причине передать средства требуют гиду, который согласен дать расписку лишь после оплаты, а девушки предусмотрительно не готовы отдавать деньги частному лицу, настаивая на оплате гостинице напрямую. В результате туристы оказались в подвешенном состоянии и ждут помощи из «Натали Турс», надеясь, что не окажутся на улице.

«Пытались предупредить компанию»

Экспертное сообщество разделилось во мнениях относительно происходящего. Так, в Ассоциации туроператоров России RT заявили, что «Натали Турс» приняли верное решение, аннулировав туры.

«На самом деле, это очень грамотное решение туроператора в сложившейся ситуации, потому что лучше аннулировать туры, сразу вернуть туристам деньги и дать им возможность перебронироваться на другие поездки, чем вот так отправлять людей за границу, где они столкнутся с проблемами, — говорит исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. — Что касается компенсаций, то туроператор не отказывается от своих обязательств, но сроки не ясны. Туристам надо понимать, что выплаты не могут быть произведены в течение часов или каких-нибудь двух-трёх дней. Это, в любом случае, займёт какое-то время».

По словам Майи Ломидзе, долги и проблемы копились у «Натали Турс» последние три года, и одной из последних соломинок, сломавшей спину верблюду, стало объявление о сокращении лётной программы в конце июня.

«Мы аккуратно пытались предупреждать компанию, — утверждает Майя Ломидзе — Этот оператор когда-то довольно давно был очень крупным. Но за последние несколько лет он серьёзно сдал позиции и с трудом войдёт хотя бы в 20-ку туроператоров. Снижение объёмов, снижение темпов, запуск каких-то новых технологических процессов — это всё, конечно, требовало денег, которых не было. И компания накопила долги своим принимающим партнёрам. В итоге те стали отказываться от сотрудничества».

Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“ Александр Осауленко объяснил RT, что в России отработана схема действий в подобных случаях.

»Вызываются послы, включается наше консульство, — говорит Александр Осауленко, комментируя возможные проблемы у туристов с администрацией отелей, пытающихся выселить их за неуплату. — Сами туристы могут либо раньше времени вернуться на родину, ведь билеты у всех есть, либо всё-таки доплатить, взять документы, подтверждающие оплату, вернуться и компенсировать себе эти средства. Последние четыре года этот механизм уже отработан. И всем, кто у нас попадал в подобные ситуации, всё потом компенсировали».

Эксперт также указал на то, что подобная проблема нехарактерна для современного рынка российских туроператоров, и «Натали Турс» оказались в затруднительном положении во многом из-за того, что за последние годы сдали позиции и не имели запаса прочности.

«Последние четыре года объемы компании, к сожалению, сильно сократились, — говорит Александр Осауленко. — Например, по 2017 году, а этот год по количеству выехавших из России туристов считается очень даже неплохим, общее количество отправленных ими туристов составило порядка 22 тысяч. Туроператор, который отправляет в месяц тысячу с небольшим туристов, вряд ли может считаться крупным. И даже средним».