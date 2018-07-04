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Стало известно о сокращении штата Внешэкономбанка
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Источник сообщил о возможном сокращении штата Внешэкономбанка 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
Внешэкономбанк в следующем году может сократить численность штата до 500 человек в целях оптимизации бизнес-процессов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией в корпорации.
"Руководством ВЭБа рассматривается вариант, при котором в следующем году штатная численность может составить 500 человек", — сказал собеседник агентства.
В июне ВЭБ официально сообщал о намерении сократить 40-50% от нынешней штатной численности сотрудников. Средняя численность работников ВЭБа в 2017 году составила 1795 человек. Таким образом, в 2019 году в ВЭБе могут сократить еще почти половину сотрудников от количества людей, которые останутся работать после оптимизации в этом году.
По словам источника, среди причин, побуждающих руководство корпорации пойти на такое решение — намерение оптимизировать бизнес-процессы таким образом, чтобы получить "рост производительности каждого сотрудника".
В пресс-службе корпорации не сообщили агентству о планах оптимизации численности сотрудников на следующий год, отметив, что в этом году планируется сократить штат до 1 тысячи человек.
"Цель этой трансформации — сделать ВЭБ самым эффективным инвестиционным институтом развития. Для этого он должен стать более компактным, мобильным, ориентированным на высокие стандарты инвестиционной деятельности", — подчеркнули в пресс-службе. Для этого в ВЭБе, помимо оптимизации числа работников, сокращают избыточные функции и непрофильные имущество, добавили во Внешэкономбанке.
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