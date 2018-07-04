Стало известно о сокращении штата Внешэкономбанка

Источник сообщил о возможном сокращении штата Внешэкономбанка

Внешэкономбанк в следующем году может сократить численность штата до 500 человек в целях оптимизации бизнес-процессов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией в корпорации.

"Руководством ВЭБа рассматривается вариант, при котором в следующем году штатная численность может составить 500 человек", — сказал собеседник агентства.

В июне ВЭБ официально сообщал о намерении сократить 40-50% от нынешней штатной численности сотрудников. Средняя численность работников ВЭБа в 2017 году составила 1795 человек. Таким образом, в 2019 году в ВЭБе могут сократить еще почти половину сотрудников от количества людей, которые останутся работать после оптимизации в этом году.

По словам источника, среди причин, побуждающих руководство корпорации пойти на такое решение — намерение оптимизировать бизнес-процессы таким образом, чтобы получить "рост производительности каждого сотрудника".

В пресс-службе корпорации не сообщили агентству о планах оптимизации численности сотрудников на следующий год, отметив, что в этом году планируется сократить штат до 1 тысячи человек.