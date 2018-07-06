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Рубль вечером слегка рос к доллару и так же снижался к евро на нефти по $77
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Рубль вечером слегка рос к доллару и так же снижался к евро на нефти по $77 

Прайм 6 июля 2018
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Рубль вечером повышался против доллара и снижался к евро на фоне сползания рынка нефти к 77 долларам за баррель, говорят трейдеры.
Риски торговых войн поддерживают давление на рубль, отмечают трейдеры.
Курс доллара расчетами «завтра» к 19.38 мск снижался на 12 копеек — до 63 рублей, курс евро повышался на 15 копеек до 73,94 рубля, следует из данных Московской биржи.
РУБЛЬ В БОКОВИКЕ
Рубль вечером слегка повышался против доллара и так же снижался к евро на фоне неуверенной динамики рынка нефти.
"Черное золото" подешевело из-за взаимного повышения таможенных пошлин между США и Китаем, которые вступают в силу 6 июля. США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом стоимости продукции в 34 миллиарда долларов. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема по стоимости американских товаров.
Валюты развивающихся рынков (в том числе и рубль) так же, как и нефть попали под давление рисков торговых войн.
В итоге, доллар и евро вечером менялись разнонаправленно к рублю в пределах 0,2%. Рублевая цена «черного золота» осталась около уровня 4,85 тысячи за баррель.
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 62,5-63,5 рубля, евро — в коридоре 73,4-74,6 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.
Пара доллар/рубль в пятницу опустилась чуть ниже 63, но оставалась в рамках «боковика» 62,5-64, отметила Елена Кожухова из компании «Велес Брокер».
"Пара евро/рубль при этом пыталась закрепиться выше 74, что открыло бы перед ней перспективу движения в район 75", — оценила она.
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