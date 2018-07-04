Проблемы «Натали»: туроператор аннулирует путевки

Туроператор «Натали Турс» объявил об отмене чартерных перевозок, а также аннулировании путевок. При этом компания рассчитывает возобновить продажу туров, но уже на зимний сезон. Проблемы туроператора могут коснуться тысяч человек. В Российском союзе туриндустрии и ассоциации «Турпомощь» заверяют, что у проблемного туроператора достаточно денег на возмещение пострадавшим туристам.

Туроператор «Панорама Тур», известный под брендом «Натали Турс», заявил об аннулировании путевок, включающих чартерные перевозки, по ряду европейских направлений. В среду, 4 июля, на сайте компании появилась информация, что все заказы и услуги будут аннулированы на период с 4 июля 2018 года по 30 сентября 2018 года включительно.

«Уважаемые коллеги и партнеры, в связи с неблагоприятным развитием ситуации на данный момент с принимающими партнерами, вынуждены проинформировать, что компания ООО Панорама Тур не может гарантировать обеспечение выполнения обязательств по туристическим поездкам в настоящее время», — говорится в заявлении. Там же добавляется, что операционная деятельность компании осуществляется в рабочем режиме.

Гендиректор компании Владимир Воробьев подтвердил информацию в СМИ. По его словам, в настоящее время есть проблема, что из-за негативной информации компания не может последние несколько дней осуществлять обязательства перед партнерами, и они отключают «Натали Турс» от обслуживания.

«Мы не видим иного развития событий, как приступить к аннуляции уже подтвержденных нами услуг», — сказал он в эфире «Эхо Москвы».

Ранее на своей странице в Facebook Воробьев разместил обращение, в котором рассказал, что 30 июня в связи с финансовыми разногласиями испанский партнер W2Meet остановил сотрудничество с компанией и приступил к аннуляции заказов. Заявление было опубликовано только через несколько дней, 2 июля.

По словам источника «Коммерсанта» на туристическом рынке, у «Натали Турс» есть задолженность и перед другими контрагентами, а общий долг составляет около $1 млн Между тем, представители туриндустрии получили информацию о сложностях компании в пятницу вечером. О проблемах туроператора «Панорама Тур», которая является юридическим лицом бренда «Натали Турс» «Газете.Ru» рассказал источник на рынке (официальное письмо имеется в распоряжении издания).

«В связи с низкими финансовыми показателями выполнения чартерных программ по направлениям: Барселона, Римини, Катания, Неаполь, Анталия, Ираклион принято решение об их сокращении начиная с 30.06.2018», — говорится в материалах компании.

Там же отмечается, что программы на базе регулярной перевозки осуществляются в обычном порядке.

«Мы пока ничего не продаем», — сказали в call-центре «Натали Турс». Оператор по телефону уточнила, что речь идет как о продажах путевок и билетов по России , так и за границу, причем по всем, а не только европейским направлениям.

В письме же компания заявила, что возврат денежных средств людям будет осуществляться в соответствии с действующем законодательством и проинформировала о порядке компенсации по отмененным турам. Человеку, который приобрел тур у «Панорама Тур» ранее, необходимо обратиться напрямую к туроператору или через агента и предоставить копию документа, удостоверяющего личность, договора о реализации турпродукта, а также подтверждение оплаты путевки и ряд других документов.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) «Газете.Ru» рассказали, что пока компания располагает достаточным объемом средств для возмещения по аннулированным турам в соответствии с законом о чартерных перевозках. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин уточнил, что речь идет об 1,1 тысячи человек и 150 млн рублей страховки.

Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“ — Александр Осауленко заявил „Газете.Ru“, что ситуация с „Натали Турс“ представляется „обычной и рабочей“. По его словам, сейчас это не такой крупный туроператор, как раньше.

»По количеству туристов нельзя сказать, что это какие-то серьезные цифры. В прошлом году речь шла об около 22 тысяч перевезенных туристов», — сказал он.

Осакуленко также пояснил, что на туроператора приходятся три страховки по 50 млн рублей. При этом в Фонде персональной ответственности порядка 6 млн рублей, что должно хватить для вывоза туристов и оплаты компенсаций (компании перечисляют взнос в Фонд персональной ответственности в размере 1% от общей цены реализованного турпродукта).

«Сегодня он (Воробьев — «Газета.Ru») заявил, что текущие договора он не в состоянии исполнять. Тем не менее, все равно этих денег по оценкам должно хватить, но пока противоречивые перспективы», — признал Барзыкин.

Согласно закону о туристской деятельности в России, выплата возмещения страховщиками производится только в случае прекращения деятельности туроператора. Получается, что или «Натали Турс» в данной ситуации должна самостоятельно справиться с проблемами, или заявить о приостановке деятельности и получить средства от страховщика.

Также собеседник «Газеты.Ru» добавил, что пока нет рисков, что на рынке в связи с трудностями у «Натали Турс» сложится сложная ситуация. «Есть много шума. Это понятно, потому что человек покупает тур, не летит, потом приходит в компанию, а ему говорят, чтобы писал заявление, и через 2 недели, может быть, выдадим деньги. Да, это сложно, но общий объем компенсаций не является значительным. К тому же, у тех, кто уже за рубежом, уже есть обратные билеты, потому что это регулярные программы, а не чартерные. То есть, риска здесь для потребителей нет», — объяснил Барзыкин.

По его словам, крупные туроператоры заявили, что при необходимости они готовы оказать поддержку и выделить места на своих блоках.

«Пока такой необходимости нет. Мы ждем от Воробьева четких и ясных заявлений. Потому, что он делает яркие заявления в СМИ, но в Ростуризме или Турпомощи, где он уже бывал, пока такой официальной информации нет. Сейчас 8 июля у компании заканчивается чартерная программа, объем небольшой, и программа будет урегулирована», — сказал вице-президент РСТ, добавив, что в Ростуризме все-таки знают о проблеме.

По словам Барзыкина, сейчас самое важное защитить потребителей услуг туроператора, которых не должны касаться проблемы компании во взаимоотношениях с партнерами. «Долги между партнерами, они пусть разрешают в общем порядке — в судах, как это положено. Но на туристов, которые уже заселены, это не должно влиять. Есть риск, и видимо, ему партнеры сейчас отказывают. Поэтому, конечно, он будет программы сворачивать. Но компания имеет финансовое обеспечение, которое должно покрыть потребителям расходы», — говорит он.

На вопрос о возможном уходе с «Натали Турс» с рынка, представитель РСТ ответил, что пока таких заявлений нет, но если такое произойдет, то по оценкам, компании должно хватить средств на возмещение затрат людям.

Напомним, что в апреле 2016 года разорившаяся авиакомпания «Трансаэро» подала иск к туроператору «Натали Турс» на 400,3 млн рублей. Компания подала встречный иск, что вылилось почти в сумму долга. По информации «Турпром», в этом году Арбитражный суд Санкт-Петербурга Ленинградской области удовлетворил встречный иск туроператора к перевозчику на сумму более 400 млн рублей.

Сама компания пока рассчитывает возобновить продажу туров, но уже на зимний сезон.