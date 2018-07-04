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Варшава противится российской трубе
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Поток не нужен: Варшава против российской трубы 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ЕС не нуждается в «Северном потоке-2». Этот проект нужен России для того, чтобы влиять на политику Евросоюза, уверен политик. Варшава давно выступает против «потока», вкладывая большие средства в создание СПГ-терминалов.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вновь заявил, что проект газопровода «Северный поток-2» Евросоюзу не нужен.
«Евросоюз не нуждается в «Северном потоке-2», — сказал он в ходе дебатов в Европарламенте, посвященных будущему Европы. По словам Моравецкого, это «не экономический, а политические проект, который дает России инструмент влияния не только на европейскую экономику, но и на политику».
Трубопровод — две нитки мощностью по 27,5 млрд куб м каждая — должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до Германии. Он в основном повторяет маршрут «Северного потока-1» и призван увеличить объем прямых поставок газа из РФ в ЕС, минуя транзитные страны, в первую очередь, Украину. Оператором проекта является компания Nord Stream 2, акционером которой является «Газпром», компании E.ON, Engie, OMV, Shell, Wintershall являются его партнерами и участвуют в финансировании проекта.
Польша — один из самых ярых противников «Северного потока-2». Польские политики неоднократно заявляли о том, что этот проект противоречит интересам ЕС, нарушает законодательство Европы и несет прямую угрозу ее энергобезопасности. Так, в начале мая польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKIK) инициировало расследование в отношении компаний, которые осуществляют финансирование строительства газопровода «Северный поток — 2». В ведомстве увидели в намерении партнеров создать совместное предприятие для реализации проекта нарушение антимонопольного законодательства.
В июне замминистра энергетики Польши Михал Куртыка заявил, что Варшава потребует от Брюсселя ускорить работу над изменениями в газовой директиве Евросоюза, которая усложнит строительство российского газопровода.
Не нравится «Северный поток-2» также Украине, США и странам Балтии. Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства, поскольку это, по мнению властей, политический проект.
Украина опасается потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию. У США же свои амбициозные планы относительно экспорта в Европу своего сжиженного природного газа (СПГ).
«В Евросоюзе сейчас наблюдается некоторый раскол по части отношения к России и США. Собственно, он был всегда, но, так как ситуация сейчас обострилась, то время от времени можно видеть выступления политиков, занимающих ту или иную позицию. О том, что Северный поток не нравится странам Балтии, мы давно знаем, это не секрет», — заявила 2 июля депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом.
В конце июня заместитель помощника государственного секретаря США Сандра Оудкирк на выступлении в Атлантическом совете заявила, что газопровод «Северный поток-2» является проблемой для Европы и Украины.
«У Европы остались рычаги, чтобы остановить проект, приостановить или переформатировать», — сказала Оудкирк, добавив, что поэтому «Северного потока-2» нельзя считать состоявшимся проектом.
Ранее генеральный директор французской нефтегазовой компании «Total» Патрик Пуянне в ходе газового форума в Вашингтоне заявил, что Франции «нужен сжиженный природный газ из США». Однако при этом он подчеркнул, что Европе «нужен и газ, который придет по трубам с другой стороны». По его словам, без «Северного потока-2» в Европе возникнет нехватка голубого топлива.
Эксперты полагают, что как такового раскола в ЕС из-за «Северного потока-2» нет, но есть конфликт интересов.
Интерес ФРГ, главного лоббиста проекта очевиден: крупнейший потребитель углеводородов в ЕС с огромным промышленным сектором и второй по стоимости электроэнергией для потребителя в мире. Германии можно развивать газопроводную сеть совместно с «Газпромом», а можно закупать СПГ, себестоимость которого в 1,5 выше, отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.
Закупать сжиженный газ можно у польской PGNiG, которая вкладывает миллиарды евро в развитие терминалов по приему СПГ, но проблема заключается в том, что в перспективе Польша, для того чтобы окупить и загрузить свои терминалы, должна будет активно экспортировать газ соседям, но пока что среди потенциальных импортеров можно рассматривать разве что страны Балтии, отмечает аналитик.
«Понятно, что строительство второй ветки «потока» никак не может отвечать интересам Польши. Политика и апелляция к тому, что это политический проект являются не более чем популизмом, истинные причины кроются в экономике и только в ней», — уверен Антонов.
Власти РФ на всех уровнях неоднократно призвали не связывать строительство «Северного потока-2» и политику.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко ранее подчеркивал, что некоторые западные страны пытаются придать строительству «Северного потока-2» политический окрас для того, чтобы «извлечь конкретные экономические дивиденды».
«Мы всегда исходили из того, что в основе энергетического сотрудничества должны лежать экономические факторы, необходимо вести дело к тому, чтобы максимально деполитизировать такое сотрудничество, исключить влияние любых геополитических факторов», –— подчеркнул дипломат.
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