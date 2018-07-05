Ненасытный Китай требует все больше газа

Китай меняет уголь на природный газ. Поставки газа растут стремительными темпами, и в ближайшее время страна станет крупнейшим импортером газа в мире — в этом прогнозы китайских и зарубежных экспертов совпадают. Значительную долю китайского газового рынка готов занять "Газпром" , несмотря на конкуренцию со стороны производителей СПГ из других стран.

Прогноз от китайских академиков

Академия общественных наук КНР в последнем отчете дала долгосрочный прогноз спроса на природный газ в стране. По расчетам китайских академиков, к 2030 году спрос на природный газ возрастет до 520 млрд куб. м/г, а к 2050 году — до 800 млрд куб. м/г или в 3,4 раза больше, чем в прошлом году. В прошлом году потребление газа в Китае составило 237,3 млрд куб. м.

В отчете особо подчеркивается, что в ближайшие 30 лет спрос на природный газ в Китае будет расти опережающими темпами по сравнению с другими видами энергоносителей из-за изменения структуры экономики, снижения доли угля в энергобалансе страны и замены его другими энергоносителями — в первую очередь газом.

Кроме того, в отчете Академии общественных наук говорится, что экономика Китая перешла от стадии быстрого роста к стадии качественного развития. На последнем съезде КПК, состоявшемся в октябре прошлого года, также ставилась цель повышения качества жизни в стране, которая входит в период строительства социализма с китайской спецификой, предполагающей повышение качества жизни граждан КНР и создание общества "средней зажиточности".

В таком обществе особое внимание уделяется развитию экологически чистых отраслей экономики и охране окружающей среды, что предполагает сокращение использования "грязных энергоносителей" — прежде всего низкокачественного угля, который должен заменить природный газ, как наиболее экологически чистое ископаемое топливо.

Американский СПГ для Китая

Выводы Академии общественных наук КНР подтверждает Brookings Institution — известный американский исследовательский центр. По данным этого центра, темпы роста потребления природного газа в Китае самые большие в мире и останутся таковыми в ближайшее десятилетие. Зависимость Китая от импортного газа стремительно растет, поскольку собственная добыча не может обеспечить растущий внутренний спрос.

Согласно данным Brookings Institution, в прошлом году потребление в Китае выросло на 15%, а импорт — на 28%. Зависимость самой населенной страны мира от импорта газа выросла с нулевого значения в 2005 году до 39% в 2018 году.

В Brookings Institution считают, что в этом году инициированная сверху кампания по защите окружающей среды и замене угля на газ будет только набирать обороты. Это приведет к значительному увеличению спроса на природный газ — прежде всего на СПГ. Китайские власти прилагают титанические усилия, чтобы избежать дефицита газа, который испытали северо-восточные районы страны прошлой зимой.

Цель стратегии Пекина в сфере энергетики — увеличение доли природного газа в энергетическом балансе страны до 15% к 2030 году.

"Если первичное потребление энергоносителей достигнет 5,5 млрд т условного топлива (угля — ред.) к 2030 году, то потребление газа составит около 650 млрд куб. м или в 2,7 раза больше, чем в 2017 году", — говорится в последнем обзоре американского исследовательского центра.

Прогноз спроса на природный газ к 2030 году от Brookings Institution на 120 млрд куб. м/г превышает ожидания Академии общественных наук КНР.

По мнению американских экспертов, торговая война, которая разгорается между Вашингтоном и Пекином, не затронет поставки энергоносителей. США должны этим воспользоваться и нарастить поставки СПГ на китайский рынок.

В прошлом году Китай стал третьим крупнейшим импортером американского СПГ, уступив первенство Мексике Южной Корее . На эти три страны пришлось 53% от всего экспорта американского СПГ, который составил 1,94 млрд куб. футов/сут. (≈20 млрд куб. м/г).

В настоящее время доля американского СПГ на китайском рынке невелика. Основными поставщиками являются Австралия Катар , на которые приходятся 47% и 21% импорта.

Однако по мере роста мощностей по производству СПГ в США ситуация может кардинально измениться. Американский СПГ с привязкой к Henry Hub — крупнейшему газовому распределительному центру в США — должен составить конкуренцию как поставщикам СПГ из Австралии и Катара, так и экспортерам трубопроводного газа, цены на который привязаны к нефтяным котировкам.

It is Miller time

"Самым динамичным рынком газа в мире является Китай. Спрос на газ в Китае увеличивается растущими темпами", — сказал Алексей Миллер, председатель правления "Газпрома".

По его словам, доля газа в энергетическом балансе Китая увеличится с 7% в 2017 году до 10% в 2020 и до 15% в 2030 году. Таким образом, расчеты специалистов "Газпрома" совпадают с прогнозами Brookings Institution.

Миллер уверен, что "потенциальная емкость китайского рынка столь велика, что в среднесрочной перспективе ему может понадобиться до 110 млрд куб. м в год трубопроводного газа из России ".

Уже через два года спрос на газ в Китае должен составить 360 млрд куб. м. К этому времени "Газпром" запустит в эксплуатацию "Силу Сибири" — газопровод от Чаяндинского месторождения в Якутии до китайской границы в районе Благовещенска.

Поставки российского газа по трубопроводу "Сила Сибири" начнутся 20 декабря 2019 года. В течение 30 лет "Газпром" поставит в КНР более одного триллиона куб. м газа. Российское экологически чистое топливо сбалансирует спрос и предложение на китайском рынке, повысит его ликвидность, полагает глава "Газпрома".

Более того, поставки газа в Китай могут осуществляться с Дальнего Востока — с месторождений, расположенных на шельфе Сахалина. Объем, сроки и условия экспорта дальневосточного газа пока окончательно не определены.

"Газпром" рассчитывает на более тесное сотрудничество с китайскими партнерами, которое может включать создание подземных хранилищ и газовой электрогенерации. Прорабатываются также вопросы широкого использования газа в социальной сфере и в качестве моторного топлива.

Даже самые злостные критики "Газпрома" — который есть за что критиковать — сейчас не говорят о "Силе Сибири", как о трубе в никуда. Ни у кого не вызывает сомнения, что Китай в ближайшее время станет крупнейшим импортером природного газа в мире, спрос на который в стране стремительно растет. Поставки в Китай не принесут прибыль "Газпрому", но станут толчком для развития всего российского Дальнего Востока.