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Заведено дело о премиях в «Нафтогазе» за «Газпром»
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Из-за премий в «Нафтогазе» завели уголовное дело 

Вести Экономика 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
На Украине завели уголовное дело из-за премий в размере $46 млн руководству "Нафтогаза". Вознаграждение полагалось "за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.
В декабре 2017 г. и феврале 2018 г. арбитражный суд Стокгольма вынес два решения по спору "Газпрома" с украинским "Нафтогазом", связанному с условиями транзита и поставок топлива. Суд постановил, что Киев должен выплатить $2,019 млрд, а Москва — $4,64 млрд Таким образом, с учетом долгов Украины сумма к взысканию с российского концерна составила $2,56 млрд
После решения Стокгольмского арбитража сотрудникам (руководству) "Нафтогаза" была назначена премия в размере 1% от выигрыша. Причем при расчете суммы отталкивались от общего выигрыша, а не от того, сколько полагается к взысканию по факту. В итоге "бонус" составил $46 млн  Такая сумма привлекла внимание не только общественности, но и руководства страны. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал компанию пересмотреть размер премий. Однако набсовет "Нафтогаза" отказался это сделать.
В письме главы набсовета НАКа Клер Споттисвуд отмечается, что что решение о выделении премии в размере 1% от выигрыша, который составил $4,63 млрд, принималось по рекомендации комитета по назначению вознаграждений на основе тщательного анализа подобных побед в арбитражных судах.
При этом Споттисвуд отметила, что в дальнейшем набсовет намерен полностью пересмотреть политику компании по назначению вознаграждений для привлечения профессиональных и честных сотрудников.
"Определение такой политики требует учета всех составляющих и времени, для того чтобы заметить ее влияние на эффективность деятельности компании в долгосрочной перспективе. А информацию об отдельных составляющих действительно сложно понять людям, которые не имеют представления о ситуации: нам очень жаль, что в обществе возник негативный резонанс, за который мы берем полную ответственность", — говорится в письме.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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