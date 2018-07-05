Заведено дело о премиях в «Нафтогазе» за «Газпром»

Из-за премий в «Нафтогазе» завели уголовное дело

На Украине завели уголовное дело из-за премий в размере $46 млн руководству "Нафтогаза" . Вознаграждение полагалось "за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

В декабре 2017 г. и феврале 2018 г. арбитражный суд Стокгольма вынес два решения по спору "Газпрома" с украинским "Нафтогазом", связанному с условиями транзита и поставок топлива. Суд постановил, что Киев должен выплатить $2,019 млрд, а Москва — $4,64 млрд Таким образом, с учетом долгов Украины сумма к взысканию с российского концерна составила $2,56 млрд

После решения Стокгольмского арбитража сотрудникам (руководству) "Нафтогаза" была назначена премия в размере 1% от выигрыша. Причем при расчете суммы отталкивались от общего выигрыша, а не от того, сколько полагается к взысканию по факту. В итоге "бонус" составил $46 млн Такая сумма привлекла внимание не только общественности, но и руководства страны. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал компанию пересмотреть размер премий. Однако набсовет "Нафтогаза" отказался это сделать.

В письме главы набсовета НАКа Клер Споттисвуд отмечается, что что решение о выделении премии в размере 1% от выигрыша, который составил $4,63 млрд, принималось по рекомендации комитета по назначению вознаграждений на основе тщательного анализа подобных побед в арбитражных судах.

При этом Споттисвуд отметила, что в дальнейшем набсовет намерен полностью пересмотреть политику компании по назначению вознаграждений для привлечения профессиональных и честных сотрудников.