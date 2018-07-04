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Возобновлен арест активов «Газпрома»
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Возобновлен арест активов «Газпрома» 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Суд в швейцарском Цуге возобновил арест принадлежащих «Газпрому» акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, передает ТАСС со ссылкой на заявление НАК «Нафтогаз Украины».
Согласно сообщению украинской компании, активы будут арестованы, пока рассматривается апелляция «Нафтогаза» на решение о снятии ареста с этих акций, принятое ранее местным органом по взысканию долгов.
Согласно решению Стокгольмского арбитража, «Газпром» обязан доплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы по контракту на поставку «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд
«Газпром» считает решение арбитража полностью несправедливым.
В конце мая стало известно, что «Нафтогаз» предпринимает на территории Швейцарии и Нидерландов действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража.
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