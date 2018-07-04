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ЕБРР выделит на €500 млн кредита на строительство газопровода TAP
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ЕБРР выделит на €500 млн кредита на строительство газопровода TAP 

Rambler News Service 31 минуту назад
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит кредит на €500 млн на финансирование проекта Трансадриатического трубопровода (ТАР), который предусматривает поставку азербайджанского газа в Европу, говорится в сообщении банка.
«Совет директоров ЕБРР утвердил сегодня кредит на сумму €500 млн для строительства Трансадриатического трубопровода (ТАР), приоритетного проекта Европейского союза (ЕС)», — говорится в сообщении.
Газопровод TAP является частью проекта «Южный газовый коридор», который предполагает поставку газа из каспийского региона в Европу, минуя Россию. Азербайджанский Socar планирует использовать TAP для поставки газа с месторождения Шах-Дениз европейским потребителям. Газ сначала будет поступать по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) через Грузию в Турцию, затем в Европу по TAP через Грецию, Албанию на юг Италии.
Участниками проекта TAP стоимостью $45 млрд являются: BP — 20%, азербайджанская Socar — 20%, итальянская Snam — 20%, бельгийская Fluxys — 19%, испанская Enagas — 16% и швейцарская Axpo — 5%. Первоначальная проектная мощность ТАР составляет 10 млрд кубометров газа в год. В дальнейшем за счет добавления двух дополнительных компрессорных станций мощность может быть увеличена.
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