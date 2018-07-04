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Крупного туроператора захотели продать
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Владельцы «Натали Турс» готовы продать компанию 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
Совладельцы туроператора "Натали Турс" Владимир и Наталия Воробьевы готовы продать до 100% в компании, сообщил Воробьев журналистам в среду.
Он подтвердил, что бенефициарами компании являются он и Наталия Воробьева.
"До 100%. 100% никому не нужно, кто-то должен работать", — сказал Воробьев, отвечая на вопрос, какую долю в компании они готовы продать.
Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно. Руководство туроператора объяснило ситуацию тем, что партнеры в зарубежных странах отключают его от обслуживания. В частности, сотрудничество с "Натали Турс" прекратила принимающая сторона в Испании — компания W2Meet.
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