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Алмаз в форме футбольного мяча могут назвать в честь Акинфеева
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Алмаз в форме футбольного мяча могут назвать в честь Акинфеева 

Газета.Ru 6 июля 2018
Фото: Газета.Ru
В Архангельской области добыли алмаз, который напоминает по форме футбольный мяч, сообщает "РИА Новости".
"Несмотря на маленький размер, это уникальная находка. Природа создает разные причудливые формы, но алмаз в виде футбольного мяча мы в своей практике встретили впервые.
Надеемся, что это хороший знак в преддверии выступления национальной сборной России в четвертьфинале чемпионата мира", — цитируют в пресс-службе компании АЛРОСА слова генерального директора Сергея Иванова.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов предложил назвать алмаз в честь голкипера сборной России Игоря Акинфеева.
Камень имеет массу 0,5 карата и размеры 3,5 х 3,2 мм.
Ранее сообщалось, что наставник сборной России рассказал о роли поддержки Путина.
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