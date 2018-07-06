Алмаз в форме футбольного мяча могут назвать в честь Акинфеева

"Несмотря на маленький размер, это уникальная находка. Природа создает разные причудливые формы, но алмаз в виде футбольного мяча мы в своей практике встретили впервые.

Надеемся, что это хороший знак в преддверии выступления национальной сборной России в четвертьфинале чемпионата мира", — цитируют в пресс-службе компании АЛРОСА слова генерального директора Сергея Иванова

Камень имеет массу 0,5 карата и размеры 3,5 х 3,2 мм.

Ранее сообщалось, что наставник сборной России рассказал о роли поддержки Путина.