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Падение экспорта из Венесуэлы создает проблемы для индийских НПЗ
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Падение экспорта из Венесуэлы создает проблемы для индийских НПЗ 

Вести.Ru 30 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 4 июля — «Вести. Экономика». Поставки нефти из Венесуэлы в Индию, на ее третий по величине экспортный рынок, в первом полугодии упали на 21%, что усугубляет проблемы с поставками для индийских нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA).
Фото: EPA/Cristian Hern∎ndez
Объем добычи нефти в Венесуэле в первые пять месяцев 2018 года составлял в среднем 1,58 млн баррелей в сутки (б/с), показали данные, предоставленные ОПЕК. Это минимальный уровень производства с 1985 года. Падение добычи и проблемы с экспортом затрагивают почти всех клиентов страны. Влияние на Индию особенно примечательно, поскольку индийские НПЗ готовятся к резкому сокращению или остановке импорта нефти из Ирана в связи с санкциями США. Согласно торговым документам PDVSA, в первом полугодии Венесуэла поставила Индии почти 280 тыс. б/с сырой нефти по сравнению с 355,5 тыс. б/с за аналогичный период прошлого года.
Ссылки по теме
СМИ: Индия готовится сократить импорт нефти из Ирана Conoco изъяла нефтепродукты PDVSA на острове Кюрасао КНР одолжит Венесуэле $250 млн Если в ближайшие месяцы не удастся обеспечить поставки из Ирана и Венесуэлы, двух из пяти крупнейших поставщиков нефти в Индию, некоторым индийским НПЗ придется почти полностью полагаться на поставки тяжелой нефти из Ирака, отмечают аналитики. Индия является четвертым по величине переработчиком в мире после США, Китая и России. Ситуация с поставками из Венесуэлы ухудшилась с мая, когда американская нефтяная компания ConocoPhillips решила изъять активы PDVSA, не давая венесуэльской компании использовать терминалы в Карибском море. Как сообщали «Вести. Экономика», суд разрешил Conoco конфисковать активы PDVSA на Карибских островах, в том числе на Кюрасао, в рамках исполнения решения международного арбитража, который обязал PDVSA выплатить американской компании более $2 млрд за национализацию ее активов в Венесуэле в 2007 году. Ожидается, что один из крупнейших кредиторов Венесуэлы, Китай, поможет Каракасу восстановить производство нефти в стране. Банк развития Китая выделит Каракасу $250 млн на восстановление добычи, сообщил Минфин Венесуэлы. Подробности сделки пока неизвестны.
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