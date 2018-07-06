Задолженность компании «Астерос» перед Сбербанком составила более 3,5 млрд руб.

«АО «Астерос» является должником ПАО «Сбербанк». Компания перестала надлежащим образом исполнять свои обязательства перед банком с марта 2018 г. На сегодня задолженность АО «Астерос» перед банком составляет более 3,5 млрд руб. В связи с невыполнением своих обязательств ПАО «Сбербанк» обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом АО «Астерос» с целью защиты своих интересов», — рассказали в пресс-службе банка.

Ранее, 1 июня, арбитраж оставил без рассмотрения иск АО «Астерос» о собственном банкротстве. Заявления о банкротстве компании также подали несколько организаций, в том числе ООО «Аэронавигатор» и «Русский народный банк». Последний намерен взыскать с АО «Астерос» 189,4 млн руб. и 63,3 млн руб. долга.

Кроме того, в апреле текущего года Арбитражный суд Москвы вернул АО «Олимпийский комплекс „Лужники“ заявление о взыскании с АО „Астерос“ 937,9 млн руб. по причине того, что истец не принял все возможные меры для досудебного урегулирования спора и не предоставил в материалы дела доказательства направления претензии с требованиями, изложенными в исковом заявлении.