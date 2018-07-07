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Петербургский туроператор «Аврора-БГ» объявил о приостановке своей деятельности
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Петербургский туроператор «Аврора-БГ» объявил о приостановке своей деятельности 

Авторадио 7 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сейчас за границей остается 70 клиентов компании, в числе которых 40 детей, подсчитали в Ассоциации туроператоров России. Там заверили, что все они вернутся домой в плановом режиме. Еще 200 человек из-за приостановки деятельности туроператора не могут улететь в Болгарию и Черногорию. На этой неделе компания «Натали турс» отменила до конца сентября все свои туры, но деятельность организации пока не приостанавливала. Оказалось, что «Натали Турс» задолжал клиентам 15 млн долларов. По данным Ростуризма, за рубежом находятся 3,5 тысяч туристов, которые покупали путевки у «Натали Турс». Их вернут на родину чартерами в ближайшие 2 недели.
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