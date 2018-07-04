«Российский капитал» спишет часть суборда ВТБ на 26,3 млрд рублей

«Российский капитал», дочерний банк госкомпании «Дом.рф», 8 июня уведомил ЦБ о намерении в связи со снижением нормативов достаточности капитала частично списать субординированный кредит, полученный от российской кредитной организации, следует из скорректированной отчетности банка по МСФО за первый квартал.

В апреле «Российский капитал» поменял аудитора с ФБК на EY. Смену аудитора банк объяснил признаками конфликта интересов и нарушения принципа независимости. Банк сообщал, что сотрудник ФБК был членом ревизионной комиссии «Дом.рф».

«Российский капитал» также указал на ошибки в отчетности за прошлый год: финансовый результат не учитывал признаков обесценения некоторых активов и неверно отражал резервы. ФБК сообщение об ошибке в отчетности не комментирует.

Новый аудитор банка скорректировал ряд параметров в отчетности, в частности капитал: он составил минус 13,9 млрд руб. вместо прежних 10 млрд В результате корректировок были нарушены нормативы достаточности капитала, кредитования связанных заемщиков, а также риска на связанные стороны.

При нарушении обязательных нормативов в качестве дополнительного источника средств предусмотрено полное или частичное прекращение обязательств по субординированному кредиту, следует из отчетности банка. «Правилами предусмотрено, что, если обязательные нормативы опускаются ниже определенного уровня, банк может конвертировать суборд в акции либо списать его. Конкретный вариант прописывается в договоре займа. В случае списания — это безвозвратно», — поясняет аналитик Fitch Александр Данилов . По условиям договора обязательства по кредиту прекращаются в сумме, позволяющей восстановить значения норматива базового капитала до установленных договором уровней, указано в отчетности.

«Российский капитал» привлек суборд в конце декабря 2015 г. под 15% годовых. Согласно отчетности, балансовая стоимость кредита на 31 марта 2018 г. составляла 26,3 млрд руб. плюс проценты. «Дом.рф» отказался назвать кредитора.

В 2015 г. «Российский капитал» получил субординированный займ в размере 26,3 млрд руб. от БМ-банка (бывший Банк Москвы, принадлежит ВТБ ), следует из отчетности БМ-банка. Представитель ВТБ не стал это комментировать.

На 31 декабря 2017 г. кредит составлял 15,5 млрд руб. после вычета резерва, указано в отчетности БМ-банка. «Сокращение суборда, выданного „Российскому капиталу“ с учетом накопленных процентов (33,7 млрд руб. на конец 2017 г.), совпадает с величиной досозданных БМ-банком резервов по средствам в банках за прошлый год (18,1 млрд руб.). Вероятнее всего, по кредиту „Роскапу“ были созданы резервы под обесценение в размере 18,1 млрд руб.», — говорит аналитик Moody’s Петр Паклин . Такой подход выглядит обоснованным с учетом повышенного риска списания субордов «Российского капитала» из-за снижения нормативов достаточности капитала, считает он.

«По балансу «Российского капитала» видно, что они не погашали суборд, значит величина предоставленного кредита в отчетности БМ-банка снизилась за счет резервирования», — согласен Данилов. Поэтому списание не должно оказать большого влияния на БМ-банк и соответственно ВТБ, предполагает он.