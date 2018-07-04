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Ростуризм взял под контроль ситуацию с «Натали Турс»
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Ростуризм взял под контроль ситуацию с «Натали Турс» 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
Ростуризм держит на контроле ситуацию с туроператором "Натали Турс", заявили РИА Новости в пресс-служба ведомства.
"Ростуризм держит ситуацию на контроле", — сказали в ведомстве.
Крупный российский туроператор "Натали Турс" с 30 июня сократил чартерную программу — "дочка" оператора "Панама тур" прекратила чартеры в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. В качестве причин такого решения указывались низкие финансовые показатели выполнения чартерных программ по этим направлениям.
В понедельник глава "Натали Турс" Владимир Воробьев на своей странице в Facebook сообщил, что испанская компания W2Meet прекратила сотрудничество с туроператором и приступила к аннуляции заказов. В связи с этим компания решила остановить чартерные программы в Испанию.
В среду Воробьев заявил, что компания пока не может отправлять туристов за рубеж и вынуждена аннулировать туры. В течение дня "Натали Турс" планирует определиться с дальнейшими действиями.
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