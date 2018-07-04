Ростуризм взял под контроль ситуацию с «Натали Турс»

"Ростуризм держит ситуацию на контроле", — сказали в ведомстве.

Крупный российский туроператор "Натали Турс" с 30 июня сократил чартерную программу — "дочка" оператора " Панама тур" прекратила чартеры в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь Анталью и Ираклион. В качестве причин такого решения указывались низкие финансовые показатели выполнения чартерных программ по этим направлениям.

В понедельник глава "Натали Турс" Владимир Воробьев на своей странице в Facebook сообщил, что испанская компания W2Meet прекратила сотрудничество с туроператором и приступила к аннуляции заказов. В связи с этим компания решила остановить чартерные программы в Испанию

В среду Воробьев заявил, что компания пока не может отправлять туристов за рубеж и вынуждена аннулировать туры. В течение дня "Натали Турс" планирует определиться с дальнейшими действиями.