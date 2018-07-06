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Суд рассмотрит иск «Звезды» к «Интерфаксу» из-за новости о хищениях 17 сентября
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Суд рассмотрит иск «Звезды» к «Интерфаксу» из-за новости о хищениях 17 сентября 

Rambler News Service 6 июля 2018
Фото: Ведомости
Арбитражный суд города Москвы принял иск компании «Дальневосточный завод „Звезда“», который строит консорциум, включающий «Роснефть», «Газпромбанк» и «Роснефтегаз», к информационному агентству «Интерфакс» и назначил рассмотрение дела на 17 сентября 2018 года, следует из материалов суда.
Ранее сообщалось, что «Звезда» направил иск к агентству 28 июня. Официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев подтверждал RNS факт подачи иска после публикации новости о хищениях на заводе, но не раскрывал его суть.
При этом он ранее говорил, что публикация «Интерфакса» о хищениях на судоверфи «Звезда» является провокаций против «Роснефти». «Роснефть» готова поддержать обращение судоверфи «Звезда» в суд за защитой деловой репутации, отмечал ранее Леонтьев.
Официальный представитель «Интерфакса» также не раскрыл RNS детали иска, так как компания его пока не получила.
Агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник сообщало, что правоохранительные органы установили, что при строительстве судоверфи «Звезда» в Приморье было похищено около 7,5 млрд руб. По данным агентства, один из ключевых фигурантов дела — бывший гендиректор Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) Игорь Борбот, который скрывается в США.
В ответ на публикацию в «Роснефти» заявили, что хищения на судоверфи «Звезда» были выявлены более четырех лет назад, до момента вступления участников консорциума («Роснефть», «Газпромбанк», «Роснефтегаз») в капитал ДЦСС.
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