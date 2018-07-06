Суд рассмотрит иск «Звезды» к «Интерфаксу» из-за новости о хищениях 17 сентября

Ранее сообщалось, что «Звезда» направил иск к агентству 28 июня. Официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев подтверждал RNS факт подачи иска после публикации новости о хищениях на заводе, но не раскрывал его суть.

При этом он ранее говорил, что публикация «Интерфакса» о хищениях на судоверфи «Звезда» является провокаций против «Роснефти». «Роснефть» готова поддержать обращение судоверфи «Звезда» в суд за защитой деловой репутации, отмечал ранее Леонтьев.

Официальный представитель «Интерфакса» также не раскрыл RNS детали иска, так как компания его пока не получила.

В ответ на публикацию в «Роснефти» заявили, что хищения на судоверфи «Звезда» были выявлены более четырех лет назад, до момента вступления участников консорциума («Роснефть», «Газпромбанк», «Роснефтегаз») в капитал ДЦСС.