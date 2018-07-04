«Союзмультфильм» расторг договор с «Островом мечты»

"Союзмультфильм" отказался от партнерства с ГК "Регионы", строящей в Москве парк развлечений "Остров мечты", сообщила в среду газета РБК.

Студия расторгла лицензионное соглашение с "Регионы-энтертейнмент" (входит в ГК "Регионы"), предполагающее использование мультперсонажей, посчитав его невыгодным.

Как сообщили изданию в "Союзмультфильме", соглашение было подписано в конце 2016 года "на крайне невыгодных и дискриминационных для киностудии условиях". В частности, договор не предусматривал ежегодный гарантированный лицензионный платеж студии за использование персонажей.

В холдинговой компании "Остров мечты" РБК отметили, что изначально обсуждалось только ограниченное присутствие героев "Союзмультфильма" в проекте, но окончательно договоренность не была достигнута.

Партнерами в "Острове мечты" остаются Sony Pictures Consumer Products и Viacom International Media Networks (канал Nickelodeon).