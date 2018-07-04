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«Союзмультфильм» расторг договор с «Островом мечты»
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«Союзмультфильм» расторг договор с «Островом мечты» 

РИА Недвижимость 4 июля 2018
Фото: Fotolia / tiero
"Союзмультфильм" отказался от партнерства с ГК "Регионы", строящей в Москве парк развлечений "Остров мечты", сообщила в среду газета РБК.
Студия расторгла лицензионное соглашение с "Регионы-энтертейнмент" (входит в ГК "Регионы"), предполагающее использование мультперсонажей, посчитав его невыгодным.
Как сообщили изданию в "Союзмультфильме", соглашение было подписано в конце 2016 года "на крайне невыгодных и дискриминационных для киностудии условиях". В частности, договор не предусматривал ежегодный гарантированный лицензионный платеж студии за использование персонажей.
В холдинговой компании "Остров мечты" РБК отметили, что изначально обсуждалось только ограниченное присутствие героев "Союзмультфильма" в проекте, но окончательно договоренность не была достигнута.
Партнерами в "Острове мечты" остаются Sony Pictures Consumer Products и Viacom International Media Networks (канал Nickelodeon).
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