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Uber ведет переговоры с Careem о слиянии
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Uber ведет переговоры с Careem о слиянии на Ближнем Востоке 

Вести Экономика 4 июля 2018
Фото: Reuters
Uber Technologies Inc. и дубайский стартап Careem Networks FZ ведут предварительные переговоры об объединении их сервисов заказа такси на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg с ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Компании обсудили несколько возможных структур сделки, рассказали собеседники агентства.
Один из предложенных вариантов заключается в том, что нынешние руководители Careem будут управлять новым объединенным бизнесом на ежедневной основе, сохраняя при этом один или оба местных бренда компаний. Другой вариант предполагает, что Uber приобретет Careem.
В ходе переговоров с Careem Uber заявил, что он хочет владеть более чем половиной объединенной компании, если не купит Careem целиком.
Careem работает в более чем 70 городах в 10 странах от Северной Африки до Пакистана и является лидером в большинстве из них. Крупнейшим рынком для компании является Саудовская Аравия.
В настоящее время Careem ведет переговоры с инвесторами о привлечении $500 млн, потенциально дубайская компания может быть оценена примерно в $1,5 млрд
Гендиректор Uber Дара Хосровшахи заявил на конференции в мае, что он считает, что Uber выйдет на первое место в Индии, на Ближнем Востоке и в Африке.
Как сообщали "Вести. Экономика", в марте Uber объявила об объединении своего подразделения в Юго-Восточной Азии с местным перевозчиком Grab. Uber получила долю в размере 27,5% в объединенной компании.
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