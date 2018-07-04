Набсовет Бинбанка избрал Задорнова своим председателем

Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов избран председателем наблюдательного совета Бинбанка, говорится в решении набсовета кредитной организации.
«Избрать председателем наблюдательного совета ПАО ''БИНБАНК'' Задорнова Михаила Михайловича», — говорится в сообщении.
В начале февраля 2018 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор принял решение присоединить Бинбанк к санируемой группе «ФК Открытие». Как пояснил RNS глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов, объединение пройдет в срок от 9 до 12 месяцев.