Gucci откроет в России аутлет

Площадкой для открытия магазина, торгующего товарами бренда со скидками, выбран уже строящийся объект. Как отмечается в статье, на Новой Риге строится Novaya Riga Outlet Village Дмитрия Кулькова Владимира Разумнова , также планирует построить аутлет американский фонд Hines.

По данным издания, подписание соглашения об открытии может состояться в середине июля, когда руководство Gucci прилетит в Россию на финал чемпионата мира по футболу.

Итальянский дом моды Gucci основан в 1921 году, принадлежит французскому холдингу Kering. В России изначально бренд развивался в партнерстве с Mercury, но в 2014 году перешел к прямому управлению бутиками. Сейчас их в России 11.