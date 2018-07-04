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Gucci откроет в России аутлет
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Gucci откроет в России аутлет 

РИА Недвижимость 4 июля 2018
Фото: Reuters
Gucci планирует открыть на Новорижском шоссе в Подмосковье свой первый монобрендовый аутлет в России, сообщила в среду газета "Коммерсант".
Площадкой для открытия магазина, торгующего товарами бренда со скидками, выбран уже строящийся объект. Как отмечается в статье, на Новой Риге строится Novaya Riga Outlet Village Дмитрия Кулькова и Владимира Разумнова, также планирует построить аутлет американский фонд Hines.
По данным издания, подписание соглашения об открытии может состояться в середине июля, когда руководство Gucci прилетит в Россию на финал чемпионата мира по футболу.
Итальянский дом моды Gucci основан в 1921 году, принадлежит французскому холдингу Kering. В России изначально бренд развивался в партнерстве с Mercury, но в 2014 году перешел к прямому управлению бутиками. Сейчас их в России 11.
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