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Сбербанк подписал ряд соглашений по кибербезопасности
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Сбербанк подписал ряд соглашений по кибербезопасности 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Сбербанк подписал ряд соглашений в сфере кибербезопасности, сообщает пресс-служба банка.
"Сбербанк подписал соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности с Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) и готовится войти в число партнеров-основателей Центра по кибербезопасности ВЭФ", — говорится в сообщении.
ВЭФ — независимая некоммерческая организация, существует с 1971 года, занимается организацией форума в Давосе, который ежегодно объединяет политических и бизнес-лидеров более чем из 100 стран.
Кроме того, дочерняя компания Сбербанка "Безопасная информационная зона" (Bi.Zone) и министерство информационно-коммуникационных технологий Филиппин подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве в области киберпезопасности. Стороны будут сотрудничать в области повышения кибербезопасности Филиппин, реагировать на инциденты и обмениваться информацией о киберугрозах, политике и технологиях в области защиты цифрового пространства.
Также Bi.Zone и компания "Вейвз" (Waves) заключили меморандум о взаимопонимании, в рамках которого стороны будут вместе обеспечивать безопасность блокчейн-платформ Vostok и Waves, внедряя новейшие технологические решения и проводя регулярный аудит этих платформ на предмет защищенности от киберугроз.
Waves — глобальная децентрализованная блокчейн-платформа, ориентированная на операции с пользовательскими токенами, запущенная в 2016 году. Компания создает удобную блокчейн-экосистему для пользователей, разработчиков и бизнеса.
Документы были подписаны в рамках международного конгресса по кибербезопасности.
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