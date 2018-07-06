Сбербанк подписал ряд соглашений по кибербезопасности

Сбербанк подписал ряд соглашений в сфере кибербезопасности, сообщает пресс-служба банка.

"Сбербанк подписал соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности с Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) и готовится войти в число партнеров-основателей Центра по кибербезопасности ВЭФ", — говорится в сообщении.

ВЭФ — независимая некоммерческая организация, существует с 1971 года, занимается организацией форума в Давосе , который ежегодно объединяет политических и бизнес-лидеров более чем из 100 стран.

Кроме того, дочерняя компания Сбербанка "Безопасная информационная зона" (Bi.Zone) и министерство информационно-коммуникационных технологий Филиппин подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве в области киберпезопасности. Стороны будут сотрудничать в области повышения кибербезопасности Филиппин, реагировать на инциденты и обмениваться информацией о киберугрозах, политике и технологиях в области защиты цифрового пространства.

Также Bi.Zone и компания "Вейвз" (Waves) заключили меморандум о взаимопонимании, в рамках которого стороны будут вместе обеспечивать безопасность блокчейн-платформ Vostok и Waves, внедряя новейшие технологические решения и проводя регулярный аудит этих платформ на предмет защищенности от киберугроз.

Waves — глобальная децентрализованная блокчейн-платформа, ориентированная на операции с пользовательскими токенами, запущенная в 2016 году. Компания создает удобную блокчейн-экосистему для пользователей, разработчиков и бизнеса.

Документы были подписаны в рамках международного конгресса по кибербезопасности.