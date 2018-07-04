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Топ-менеджер «Леруа Мерлен» извинилась за «ватку»
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Топ-менеджер извинилась за скандал с «ваткой» 

Рамблер 31 минуту назад
Фото: соцсети
Директор «Леруа Мерлен» по PR и GR Галина Панина, которую ранее отстранили от работы, принесла извинения за «поспешность» своего поста о «сожженной фанатами» девушке. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Она также попросила прощения за «непроверенную информацию» и «эмоциональность последующих комментариев».
«Я сожалею, что кого-то невольно обидела», — подчеркнула Панина.
Также она поблагодарила всех, кто ее поддерживает.
Ранее на странице Паниной появился пост о пьяных футбольных фанатах, которые якобы «сожгли девушку» в Ново-Переделкино. Автор поста отмечала, что о случившемся ей рассказала стажерка, которая там живет.
Панину раскритиковала советник главы Подмосковья по развитию гражданского общества Марина Юденич. Чиновница заявила, что Панина «тиражирует фейковые новости». Также Юденич не понравилось, что женщина назвала некоторых пользователей «ваткой».
Telegram-канал Mash сообщал, что «сожженная» девушка на самом деле страдала от депрессии и совершила самоубийство.
В итоге «Леруа Мерлен» от имени руководства принесло извинения за пост Паниной. Также ее временно отстранили от должности.
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