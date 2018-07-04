Коллапс на рынке: еще один туроператор приостановил деятельность

Коллапс на рынке туризма: у «Натали Турс» массово аннулируют заявки, DSBW-Tours приостановил деятельность

Пострадали тысячи российских туристов — одни не могут вылететь на отдых, других выселяют из отелей. Почему возникла такая ситуация и есть ли выход?

Коллапс на российском туристическом рынке. Контрагенты одного из крупнейших и старейших туроператоров «Натали Турс» массово аннулируют заявки на размещение клиентов в отелях из-за неуплаты. Более тысячи туристов не могут из-за этого вылететь на отдых, а тех, кто уже находится в отелях, выселяют из номеров.

Еще один российский туроператор — DSBW-Tours — заявил во вторник о приостановке своей деятельности из-за невозможности исполнять обязательства перед клиентами и банком. В итоге за границу не смогут улететь около 1200 туристов.

Испания, Италия, Греция, Турция — это неполный список стран, из которых сейчас поступают сообщения об аннулировании заявок на размещение клиентов «Натали Турс» из-за неуплаты. Как сообщил ТАСС источник на туристическом рынке, знакомый с ситуацией, долг одного из старейших российских туроператоров перед зарубежными партнерами составляет десятки миллионов долларов.

Москвичка Леся заплатила за путевки в Турцию на себя и троих детей 225 тысяч рублей. На восьмой день турецкий представитель предложил ей покинуть отель либо оплатить проживание. Все это нужно было сделать до двух часов дня.

Леся, клиентка «Натали Турс»

«Нас вызвали из номера и сказали, чтобы мы собирали свои вещи и покинули не только номер, но и территорию отеля, так как «Натали Турс», оказывается, не проплатила за наше проживание. Либо еще второй вариант — вы должны сейчас достать 2700 долларов и оплатить целиком и полностью свой отдых здесь. У меня была какая-то сумма, плюс я здесь же заняла, отдала наличку представителю туроператора «Натали Турс» здесь, и сейчас я жду какой-то оригинал чека от них, о том, что оплачено мое проживание, и потом я буду, видимо, отдавать этот оригинал чека турагентства, у которого я брала эту путевку, а дальше я не знаю, вернут эти деньги или не вернут, и вообще, что мне делать. Плюс еще я до сих пор не знаю, оплачен ли мой самолет и улечу ли я. То есть никто абсолютно здесь ничего не знает, не обладает никакой информацией. 7 июля улечу ли я с тремя детьми из Турции или нет? Но я знаю, что некоторых людей из других отелей сегодня просто с детьми выгнали за территорию отелей».

Представитель туристического рынка, гендиректор агентства «Гауди тур» Евгений Потапов говорит, что «Натали Турс» давно балансировала на грани, и признаки того, что у компании не все в порядке, были.

Евгений Потапов генеральный директор компании «Гауди тур» «В прошлом году там какую-то испанскую принимающую сторону поменяли, партнеров своих — видимо, тоже там не без долгов. И, насколько я знаю, у них там все было на грани очень долго, и, видимо, сейчас уже совсем приспичило, и поэтому так вот повернулось все. Это было очевидно, на самом деле: уже полгода как постоянно эти звоночки были, что туристов там не заселят, здесь не заселят, было регулярно».

Ирина Тюрина. В принципе, к решению проблем могла бы подключиться ассоциация «Турпомощь», но «Натали Турс» не заявляет о приостановке своей деятельности, поэтому использовать денежные резервы «Турпомощи» нельзя, объяснила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии

Ирина Тюрина, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии

«Турпомощь» не может включить механизм компенсации, я имею в виду финансовые гарантии, фонд персональной ответственности, потому что по закону это работает только в том случае, если компания объявила об остановке деятельности. «Натали Турс» этого не объявляет, и они пытаются еще каким-то образом вырулить. Непонятно, есть ли другой выход какой-то, и, по крайней мере, люди получили бы деньги и могли бы успеть организовать себе отдых, который они потеряли».

Если даже «Натали Турс» каким-то чудом удастся разрулить ситуацию, то в любом случае это будет огромным ударом по имиджу компании. Во вторник еще один российский туроператор — DSBW-Tours — заявил о приостановке своей деятельности из-за невозможности исполнять обязательства перед клиентами и банком. По словам Ирины Тюриной, за границу не смогут улететь около 1200 туристов.

Но здесь ситуация несколько иная. Так как компания фактически заявила о банкротстве, то начинают работать механизмы страхования. Все оформленные туристы застрахованы в СК «Орбита» на 50 млн рублей. По оценкам экспертов, этих денег должно хватить, чтобы компенсировать стоимость уже купленных туров.