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Коллапс на рынке: еще один туроператор остановил работу
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Коллапс на рынке: еще один туроператор остановил работу 

Рамблер 1 час назад
BFM сообщает о «коллапсе» на российском туристическом рынке из-за компаний «Натали Турс» и DSBW-Tours.
Ранее стало известно, что отели в Испании, Турции, Италии и Греции отменили брони клиентов «Натали Турс» из-за отсутствия оплаты. По данным BFM, позже оператор DSBW-Tours приостановил деятельность, заявив о «невозможности исполнять обязательства» перед клиентами и банком.
>> Названа огромная задолженность "Натали Турс"
Клиентка «Натали Турс» рассказала порталу, что на отдыхе в Турции ее пригрозили выселить из отеля, если она не заплатит 2700 долларов, которые не внесла «Натали Турс». В итоге девушке пришлось взять деньги в долг. Она до сих пор не знает, оплачен ли обратный билет на самолет.
Гендиректор агентства «Гауди тур» Евгений Потапов заявил, что «Натали Турс» уже «давно балансировала на грани».
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина отметила, что «Натали Турс» не заявляет о приостановке деятельности, поэтому воспользоваться денежными ресурсами «Турпомощи» нельзя. По словам компании, оператор пытается «каким-то образом вырулить».
Также Тюрина рассказала, что из-за ситуации с DSBW-Tours на отдых не смогут отправиться 1200 человек. Однако все туристы были застрахованы на 50 миллионов рублей, поэтому денег на компенсации должно хватить.
С 30 июня «Натали Турс» отменила чартерные рейсы в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. Президент «Натали Турс» Владимир Воробьев 2 июля рассказал, что из-за «финансовых разногласий» испанский партнер оператора W2Meet остановил сотрудничество и приступил к аннуляции заказов.
3 июля РИА Новости сообщило, что клиенты оператора столкнулись с проблемами с проживанием на Кубе.
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