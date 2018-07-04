Коллапс на рынке: еще один туроператор остановил работу

BFM сообщает о «коллапсе» на российском туристическом рынке из-за компаний «Натали Турс» и DSBW-Tours.

Турции, Италии и Ранее стало известно, что отели в Испании Греции отменили брони клиентов «Натали Турс» из-за отсутствия оплаты. По данным BFM, позже оператор DSBW-Tours приостановил деятельность, заявив о «невозможности исполнять обязательства» перед клиентами и банком.

Клиентка «Натали Турс» рассказала порталу, что на отдыхе в Турции ее пригрозили выселить из отеля, если она не заплатит 2700 долларов, которые не внесла «Натали Турс». В итоге девушке пришлось взять деньги в долг. Она до сих пор не знает, оплачен ли обратный билет на самолет.

Гендиректор агентства «Гауди тур» Евгений Потапов заявил, что «Натали Турс» уже «давно балансировала на грани».

Также Тюрина рассказала, что из-за ситуации с DSBW-Tours на отдых не смогут отправиться 1200 человек. Однако все туристы были застрахованы на 50 миллионов рублей, поэтому денег на компенсации должно хватить.

С 30 июня «Натали Турс» отменила чартерные рейсы в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь Анталью и Ираклион. Президент «Натали Турс» Владимир Воробьев 2 июля рассказал, что из-за «финансовых разногласий» испанский партнер оператора W2Meet остановил сотрудничество и приступил к аннуляции заказов.