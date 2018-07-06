Капитальный ремонт детской поликлиники №3 начался во Владивостоке

В детской поликлинике №3 начался долгожданный ремонт. 1 июля строительная бригада принялась за работу. Первым делом они заменят оконные проёмы, двери, а также полностью обновят всю сантехнику.

«В лечебном заведении проведут не только косметический ремонт, но и проделают капитальный работы холла и регистратуры, также установят новые пандусы для людей с ограниченными возможностями, а также мамочек с колясками. », — сообщили в департаменте здравоохранения Приморского края.

Планируется, что ремонт продлится буквально 3 месяца, и уже в октябре поликлиника будет работать в обычном режиме

«С нашей стороны идёт контроль за ремонтными работами. Все работы разбиты на этапы, потому что нам важно закончить всё вовремя и принимать маленьких пациентов», — рассказала главный врач детской поликлиники №3 Светлана Нагибко.