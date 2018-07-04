СМИ: Украинцы перевели домой из других стран более $9,3 млрд за год

Украинцы, находящиеся на заработках за границей, в течение года перечислили домой $9,3 млрд Об этом сообщает ТСН со ссылкой на данные Нацбанка Украины. Отмечается, что на протяжении января — марта этого года граждане Украины перечислили из-за границы $2,6 млрд Больше всего денег украинцы перевели из Польши , за весь 2017 год из этой страну на Украину поступило $3,1 млрд За первый квартал 2018 года из Польши было переведено $865 млн На втором месте по поступлениям средств на Украину находится Россия . В 2017 году украинцы перевели из России $1,3 млрд, а за первый квартал этого года — $300 млн Ранее в Нацбанке Польши сообщили, что трудовые мигранты в стране перевели на Украину за год $3,2 млрд