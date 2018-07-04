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СМИ: Украинцы перевели домой из других стран более $9,3 млрд за год
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СМИ: Украинцы перевели домой из других стран более $9,3 млрд за год 

RT на русском 4 июля 2018
Фото: 360tv.ru
Украинцы, находящиеся на заработках за границей, в течение года перечислили домой $9,3 млрд Об этом сообщает ТСН со ссылкой на данные Нацбанка Украины.
Отмечается, что на протяжении января — марта этого года граждане Украины перечислили из-за границы $2,6 млрд
Больше всего денег украинцы перевели из Польши, за весь 2017 год из этой страну на Украину поступило $3,1 млрд За первый квартал 2018 года из Польши было переведено $865 млн  На втором месте по поступлениям средств на Украину находится Россия. В 2017 году украинцы перевели из России $1,3 млрд, а за первый квартал этого года — $300 млн  Ранее в Нацбанке Польши сообщили, что трудовые мигранты в стране перевели на Украину за год $3,2 млрд
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