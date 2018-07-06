В торговой войне появились новые жертвы

Китайский производитель смартфонов ZTE сменил руководство по требованию властей США , сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании, направленные Гонконгской бирже.

Компания уволила главного исполнительного директора (CEO) и еще пятерых топ-менеджеров, включая финансового директора. Все они больше не будут занимать никаких постов в ZTE. Чжао Сяньмина во главе корпорации сменил бывший президент телекоммуникационного и облачного подразделения Сю Цзыян. Новым финансовым директором стала Ли Ин, до этого занимавшая должность вице-президента финансового департамента.

В январе США наложили на ZTE санкции за запрещенные поставки в Иран КНДР — ей выписали штраф в 1,2 миллиарда долларов. Часть этой суммы было разрешено выплатить с отсрочкой.

В апреле Минфин США заявил, что ZTE не выполняет все условия заключенного с Вашингтоном соглашения. Компании было запрещено в течение семи лет закупать продукцию американских производителей. После этого она объявила о приостановке своей операционной деятельности. При этом отмечалось, что она имеет необходимый финансовый запас и намерена выполнять все свои обязательства.

Евросоюза, Канады, Ограничения совпали по времени с торговой войной, развязанной США против Китая Мексики и ряда других стран.

22 мая стало известно, что США и Китай согласовали условия снятия запрета. Для этого ZTE должна была провести масштабные перестановки в руководстве.