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В торговой войне появились новые жертвы
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В торговой войне появились новые жертвы 

Lenta.ru 6 июля 2018
Фото: Reuters
Китайский производитель смартфонов ZTE сменил руководство по требованию властей США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании, направленные Гонконгской бирже.
Компания уволила главного исполнительного директора (CEO) и еще пятерых топ-менеджеров, включая финансового директора. Все они больше не будут занимать никаких постов в ZTE. Чжао Сяньмина во главе корпорации сменил бывший президент телекоммуникационного и облачного подразделения Сю Цзыян. Новым финансовым директором стала Ли Ин, до этого занимавшая должность вице-президента финансового департамента.
В январе США наложили на ZTE санкции за запрещенные поставки в Иран и КНДР — ей выписали штраф в 1,2 миллиарда долларов. Часть этой суммы было разрешено выплатить с отсрочкой.
В апреле Минфин США заявил, что ZTE не выполняет все условия заключенного с Вашингтоном соглашения. Компании было запрещено в течение семи лет закупать продукцию американских производителей. После этого она объявила о приостановке своей операционной деятельности. При этом отмечалось, что она имеет необходимый финансовый запас и намерена выполнять все свои обязательства.
Ограничения совпали по времени с торговой войной, развязанной США против Китая, Евросоюза, Канады, Мексики и ряда других стран.
22 мая стало известно, что США и Китай согласовали условия снятия запрета. Для этого ZTE должна была провести масштабные перестановки в руководстве.
4 июля американский Минфин разрешил ZTE частично возобновить операции. Компания обязалась полностью выполнить требования властей к 1 августа.
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