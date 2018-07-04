ConocoPhillips и BP совершат обмен нефтяными активами

ConocoPhillips и BP заключили сделку по обмену нефтяными активами

Базирующаяся в Хьюстоне ConocoPhillips заявила, что купит у BP PLC долю в месторождении Greater Kuparuk Area в размере 39,2%. Месторождение расположено в 40 милях (около 64 км) к западу от Прадхо-Бей и северного побережья Аляски . Компания также приобретет 38%-ную долю ВР в операторе трубопроводов Kuparuk Transportation Company, сообщает Dow Jones.

Одновременно с этим ConocoPhillips продаст BP подразделение, которое владеет долей месторождения Clair Field в размере 16,5%. Месторождение находится примерно в 46 милях (примерно в 74 км) к западу от Шетландских островов. ConocoPhillips сохранит в Clair долю, равную 7,5%, тогда как ранее, согласно последнему годовому отчету, владела 24%.

В нынешнем году эта сделка станет для ConocoPhillips уже второй покупкой, направленной на усиление позиций компании на Аляске. В июне она завершила сделку по покупке 22%-ной лизинговой доли Anadarko Petroleum в месторождении, расположенном на Северо-Западном Склоне Аляски, за 400 млн долларов. Сделка обеспечила ConocoPhillips контроль над Greater Kuparuk Area, превышающий 90%.

Суммы последних сделок не разглашаются. ConocoPhillips указала в заявлении, что обе сделки, скорее всего "не окажут воздействия на денежные средства" обеих компаний.

"Эти сделки важны для ConocoPhillips, поскольку они являются продолжением нашей стратегии, направленной на отказ от устаревшей базы активов на Аляске и сохранение доли в британском месторождении Clair Field", — заметил Райан Лэнс, председатель и генеральный директор.

Сделки взаимозависимы и, вероятно, будут закрыты одновременно при условии получения одобрения от регуляторов.

Представитель ConocoPhillips отказался предоставить дополнительную информацию по сделке. С представителем BP связаться не удалось.

По данным ConocoPhillips, в конце прошлого года доказанные запасы на месторождении Greater Kuparuk Area, которые соответствуют доли компании в 39,2%, составляли 190 млн баррелей нефтяного эквивалента, а объем ежедневной добычи равнялся 38 000 баррелей нефтяного эквивалента. Запасы, соотносимые с долей в Clair Field в размере 16,5%, составляли 40 млн баррелей нефтяного эквивалента, а ежедневной объем добычи — около 3000 баррелей н. э.