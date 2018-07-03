Ещё
«Леруа Мерлен» наказал топ-менеджера за пост о «ватке»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Леруа Мерлен» наказал топ-менеджера за пост о «ватке» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Facebook/Галина Панина
Руководство компании «Леруа Мерлен» извинилось за пост своего директора по PR Галины Паниной про «вскрывание ватников», она отстранена от должности.
«От имени руководства компании мы приносим свои извинения за пост Галины Паниной. Компания не разделяет позицию сотрудника. Мы понимаем, что этот пост мог задеть чувства многих людей и приняли решение временно отстранить Галину от должности», — говорится в заявлении компании на Facebook.
Отмечается, что врио директора по PR назначена Вера Бояркова.
Напомним, ранее советник губернатора Московской области по развитию гражданского общества и правам человека и журналист Марина Юденич раскритиковала Панину за то, что она похвалилась «вскрыванием ватников» с помощью фейков. Панина опубликовала пост, который позже удалила, с сомнительной историей о жестоком убийстве девушки в районе Ново-Переделкино, в котором потом заявила, что вычищает таким образом «ватников».
Панина прокомментировала пост, отметив, что любые политические высказывания на ее странице относятся только к ней, и они личные. Также она заявляла, что компания потребует от администрации Подмосковья извинений.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Газпром одержал очередную победу в стокгольмском суде Глава РКК «Энергия» подал в отставку Российский туроператор отказался возвращать деньги за отмененные программы
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шукшина объявила результат ДНК-теста29
Украина захотела «залить Россию водкой»292
Набравший на ЕГЭ 400 баллов раскрыл секрет успеха27
Прояснилась ситуация с ростом зарплат россиян199
Белоруссия отказала российским военным в размещении баз828
Видео
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
02:07
В краснодарском ТЦ произошел крупный пожар
Пожары Происшествия
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
04:01
«Они не светятся»: чернобыльский волк дошел до России
Наука и техника Наука
00:27
Воздушный шар взорвался, налетев на ЛЭП
Происшествия
00:17
В США на видео попало «явление Бога»
В мире
01:16
«Лежбище голых тел» появилось в Красноярске
Общество
01:00
Цискаридзе отреагировал на мем с балеринами-болельщицами
Шоу-бизнес
01:59
Российские ВКС нанесли удар у турецкой границы
Армия Ближний Восток
04:33
Умерла Надежда Саркисян
Шоу-бизнес СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение