«Леруа Мерлен» наказал топ-менеджера за пост о «ватке»

Руководство компании «Леруа Мерлен» извинилось за пост своего директора по PR Галины Паниной про «вскрывание ватников», она отстранена от должности.

«От имени руководства компании мы приносим свои извинения за пост Галины Паниной. Компания не разделяет позицию сотрудника. Мы понимаем, что этот пост мог задеть чувства многих людей и приняли решение временно отстранить Галину от должности», — говорится в заявлении компании на Facebook.

Отмечается, что врио директора по PR назначена Вера Бояркова.

Напомним, ранее советник губернатора Московской области по развитию гражданского общества и правам человека и журналист Марина Юденич раскритиковала Панину за то, что она похвалилась «вскрыванием ватников» с помощью фейков. Панина опубликовала пост, который позже удалила, с сомнительной историей о жестоком убийстве девушки в районе Ново-Переделкино, в котором потом заявила, что вычищает таким образом «ватников».

Панина прокомментировала пост, отметив, что любые политические высказывания на ее странице относятся только к ней, и они личные. Также она заявляла, что компания потребует от администрации Подмосковья извинений.