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Топ-менеджер «Леруа Мерлен» извинилась за «ватку»
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Отстраненная от работы топ-менеджер «Леруа Мерлен» принесла извинения 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Фото: facebook
Галина Панина, отстраненная от должности директора по PR компании «Леруа Мерлен», извинилась за пост про «ватников».
Она заявила, что приносит «извинения в связи с поспешностью поста», в котором была изложена непроверенная информация. Также Панина извинилась за «эмоциональность последующих комментариев».
«Я сожалею, что кого-то невольно обидела», — заявила она в Facebook.
Панина выразила благодарность всем, кто ее поддерживает.
Напомним, Панина похвалилась «вскрыванием ватников» с помощью фейков — Панина написала о том, что пьяные фанаты сожгли в Ново-Переделкино девушку. После этого руководство компании «Леруа Мерлен» извинилось и сообщило, что Панина отстранена от должности.
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