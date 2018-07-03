Топ-менеджер «Леруа Мерлен» извинилась за «ватку»

Отстраненная от работы топ-менеджер «Леруа Мерлен» принесла извинения

Галина Панина, отстраненная от должности директора по PR компании «Леруа Мерлен», извинилась за пост про «ватников».

Она заявила, что приносит «извинения в связи с поспешностью поста», в котором была изложена непроверенная информация. Также Панина извинилась за «эмоциональность последующих комментариев».

«Я сожалею, что кого-то невольно обидела», — заявила она в Facebook.

Панина выразила благодарность всем, кто ее поддерживает.

Напомним, Панина похвалилась «вскрыванием ватников» с помощью фейков — Панина написала о том, что пьяные фанаты сожгли в Ново-Переделкино девушку. После этого руководство компании «Леруа Мерлен» извинилось и сообщило, что Панина отстранена от должности.