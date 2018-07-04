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«Вскрывшая ватку» пиарщица уволилась из «Леруа Мерлен»
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«Вскрывшая ватку» пиарщица уволилась из «Леруа Мерлен» 

Рамблер 1 час назад
Фото: facebook.com/galina.panina.9
«Вскрывшая ватку» фейковой новостью пиар-директор «Леруа Мерлен» Галина Панина сообщила об увольнении из компании.
Несколько минут назад Панина написала на своей странице в соцсети Facebook, что в связи со сложившейся вокруг нее «обстановкой» она сочла правильным покинуть занимаемую должность — пиар— и GR-директора «Леруа Мерлен».
>> Пиарщица «Леруа Мерлен» рассказала об угрозах
В понедельник Панина заявила в Facebook, что фанаты, праздновавшие выход сборной России в 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2018 года, якобы сожгли дочь сотрудника МЧС в Москве, о чем ей рассказала ее стажерка. Свою «новость» Панина сопроводила хештегом «победобесие», а в постскриптуме назвала запись «вскрыванием ватки», а себя — «несогласной».
Сегодня же Галина Панина заявила, что бизнес никогда не должен быть вовлечен в «политику», а так как ее публикация «бросила тень» на компанию, в которой она руководила пиаром и взаимодействием с органами власти, то она решила покинуть «Леруа Мерлен».
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