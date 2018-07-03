Операторы остались без связи

Операторы и интернет-провайдеры натолкнулись на первый и, похоже, не единственный подводный камень «закона Яровой». Для выполнения своих обязательств им нужно использовать особое оборудование для хранения информации, но проблема в том, что сертифицированных устройств в России в настоящее время нет.

Как пишет «Коммерсант», соответствующую аккредитацию органов сертификации завершат только к концу года. При этом в Минкомсвязи заявили, что при использовании несертифицированного оборудования юрлица будут нести ответственность по полной программе. Ведь их использование влечёт к наложению административной ответственности.

Тут же возникает вопрос: а будут ли операторы хранить информацию на несертифицированном оборудовании? К тому же покупка девайсов, не прошедших сертификацию, — всё это расходы для компаний. И если потом окажется, что нужны будут другие устройства, то операторам снова придётся раскошелиться и покупать всё заново.

Сам «пакет Яровой» с размахом, но встречая огромные сопротивления со стороны операторов, вступил в силу с 1 июля. Закон требует от операторов связи и некоторых интернет-провайдеров хранить голосовую информацию, СМС, а также электронные сообщения пользователей.

Изначально о том, что в РФ нет сертифицированных накопителей, сообщила пресс-служба Россетей

Отметим, что аккредитация на тестирование оборудования есть только у испытательного центра сертификации и метрологии Центрального научно-исследовательского института связи, однако сам он сертификаты не выдаёт. Производить накопители для хранения разговоров и переписки пользователей в России могут семь компаний.

На запрос News.ru оператор Tele2 так прокомментировал произошедшее: «Tele2 действует и будет действовать строго в соответствии с законодательством». В МТС воздержались от комментариев, «МегаФон» и «Билайн» не ответили на запрос.

В «Ростелекоме» порталу News.ru пояснили, что сейчас тестируют различные системы хранения данных.

«Компания проектирует системы хранения данных, необходимые для выполнения требований закона, а также организует дополнительные канальные емкости для передачи трафика», — сказали в пресс-службе.

Оказались не готовы

Как пояснил News.ru генеральный директор Ассоциации операторов телефонной связи Сергей Ефимов , на сегодня нет технических требований, которые должны удовлетворять этому оборудованию.

«А если нет требований, то что можно говорить о сертификации? Сейчас получается так, как в русской народной сказке: пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что. Нет описания того, что именно нужно. Новое постановление правительства называется: я хочу! А уже далее до реализации конкретной задачи оно никак не распространяется, так как не соответствует определённым нормам. Если оператор будет записывать разговоры на свой страх и риск, то элементарно попадает под действие закона о связи, нарушая тайну связи, то есть он записывает разговоры и переписки. Главное на данный момент — это вносить изменения, в том числе в закон о связи», — отметил эксперт.

По его словам, в правительстве пытаются, с одной стороны, ставить задачи, а с другой — не говорят ничего конкретного. Но при этом могут обижаться, если что-то не исполняется. И вообще то, что они сказали, можно понимать по-разному. Так и получается сейчас.

«Когда принимается закон, то пишут, что из бюджета никаких денег на это не потребуется. А про то, сколько потребуется потратить оператору, никто не думает. Нанесён колоссальный ущерб отрасли связи, то есть она делается неконкурентоспособной», — считает Ефимов.

История помнит всё

Между тем, такая ситуация не является новой для России. Ещё в 2014 году ФСБ требовала записывать трафик пользователей от интернет-провайдеров. Тогда они столкнулись с отсутствием сертификационного оборудования, которое появилось спустя время.

В случае с сотовыми операторами власти или прислушаются к ним, пойдя навстречу и увеличив сроки действия переходного периода, или начнут закручивать гайки и изучать исполнение на 100% «пакета Яровой», привлекая компании к ответственности.

В то же время эксперты, опрошенные News.ru, полагают, что проблема с наличием необходимого оборудования была ожидаемой, и дело тут даже не в сертификации.

«Для хранения информации поручено было проработать использование отечественного оборудования, но разработать оборудование в столь короткие сроки не представляется возможным», — указала директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левина.

Со своей стороны директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский отметил, что подобные технические накопители в принципе сложно создать. «Хранить такое большое количество коммуникаций — это просто немыслимое дело, об этом говорили с самого начала», — уверен он.

Техническая возможность выполнения «закона Яровой» может появиться к октябрю, полагает Левина. По её мнению, за временное неисполнение требований «закона Яровой» операторов связи не накажут, поскольку они в сложившейся ситуации не виноваты. Однако им предстоит столкнуться и с другими проблемами.

Большой объём хранилищ

«Операторы связи будут хранить большое количество нерасшифрованного материала. Велика вероятность, что ёмкости для хранения будут очень быстро заполняться, и частично информация будет удаляться с них, — рассуждает Александр Верховский. — Я думаю, что когда ФСБ или другие органы правопорядка начнут выставлять требования операторам связи, выяснится, что чего-то не хватает». Верховский опасается, что такое положение дел даст повод оказывать давление на операторов связи. В свою очередь Ирина Левина подчеркнула наличие проблемы с дублированием информации. «Если человек использует »Яндекс», то информация о его трафике хранится и у его интернет-провайдера, и у «Яндекса». Не очень понятна целесообразность финансовых затрат на такое двойное копирование», — говорит она.

Павел Щипанов, руководитель группы анализа и исследований ICBF:

Про моральную сторону данного законопроекта было сказано уже достаточно, однако вызывает удивление насколько безалаберно чиновники отнеслись к исполнению столь «громкого» нововведения. Получается, что до осени — именно тогда прогнозируются первые поставки лицензированного оборудования — простые граждане могут спать спокойно, а вот операторы связи будут испытывать стресс, ведь их могут совершенно легко не только оштрафовать, но и закрыть за неисполнение обязательств. Не думаю, что Минкомсвязи будет свирепствовать и давить на компании, но определённое напряжение на рынке присутствует. Вполне возможно, закон и вовсе придётся отменять: существует мнение, что оборудование не сертифицировано лишь из-за невозможности технически исполнить требование по хранению разговоров на столь длительный срок. Эксперты предупреждали об этом правительство ещё несколько лет назад, когда законопроект находился в разработке.

Дмитрий Чечулин, эксперт «Международного финансового центра»:

«Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения», — эта фраза Салтыкова–Щедрина как нельзя лучше описывают ситуацию, происходящую сейчас в стране. Отсутствие каких-бы то ни было попыток мобильных операторов исполнить «пакет Яровой» — лишь очередное тому подтверждение. Бизнесу совершенно невыгодно хранить терабайты бесполезных данных. Объём средств не безграничен, а повышение тарифов негативно скажется на репутации и росте количества новых абонентов. К тому же все всё понимают. Ну поднимут они цены на звонки, СМС и мобильный интернет, но что мы получим? У любого оператора сейчас есть безлимитные пакеты интернета, а звонки можно совершать через мессенджеры. Ну сохранит оператор данные, а дальше что? Расшифровать их невозможно, вот и получается, что лежит перед тобой желаемое лакомство за сотни тысяч долларов, а ты на диете. В бизнесе люди считают деньги, а не желания политиков. По этой причине представители мобильных операторов будут до последнего искать причины не выполнять эти распоряжения. Решения этой проблемы банальное до неприличия — деньги. Если операторы не получат их из бюджета, то сами они резервы изыскивать точно не станут (напоминаю, они занимаются бизнесом, а не благотворительной помощью правительству). Правительство же сейчас не имеет таких резервов (10,3 млрд рублей по самым скромным подсчётам). «Билайн» оценил свои убытки от исполнения закона в 45 млрд рублей в течение 5 лет, из этой суммы 6 млрд должны быть потрачены уже в 2018 году. Отсюда делаем вывод: будут деньги — найдётся и «сертифицированное оборудование».

Антон Быков, главный аналитик ЦАФТ: