Операторы остались без связи 

Операторы и интернет-провайдеры натолкнулись на первый и, похоже, не единственный подводный камень «закона Яровой». Для выполнения своих обязательств им нужно использовать особое оборудование для хранения информации, но проблема в том, что сертифицированных устройств в России в настоящее время нет.
Как пишет «Коммерсант», соответствующую аккредитацию органов сертификации завершат только к концу года. При этом в Минкомсвязи заявили, что при использовании несертифицированного оборудования юрлица будут нести ответственность по полной программе. Ведь их использование влечёт к наложению административной ответственности.
Тут же возникает вопрос: а будут ли операторы хранить информацию на несертифицированном оборудовании? К тому же покупка девайсов, не прошедших сертификацию, — всё это расходы для компаний. И если потом окажется, что нужны будут другие устройства, то операторам снова придётся раскошелиться и покупать всё заново.
Сам «пакет Яровой» с размахом, но встречая огромные сопротивления со стороны операторов, вступил в силу с 1 июля. Закон требует от операторов связи и некоторых интернет-провайдеров хранить голосовую информацию, СМС, а также электронные сообщения пользователей.
Изначально о том, что в РФ нет сертифицированных накопителей, сообщила пресс-служба Россетей.
Отметим, что аккредитация на тестирование оборудования есть только у испытательного центра сертификации и метрологии Центрального научно-исследовательского института связи, однако сам он сертификаты не выдаёт. Производить накопители для хранения разговоров и переписки пользователей в России могут семь компаний.
На запрос News.ru оператор Tele2 так прокомментировал произошедшее: «Tele2 действует и будет действовать строго в соответствии с законодательством». В МТС воздержались от комментариев, «МегаФон» и «Билайн» не ответили на запрос.
В «Ростелекоме» порталу News.ru пояснили, что сейчас тестируют различные системы хранения данных.
«Компания проектирует системы хранения данных, необходимые для выполнения требований закона, а также организует дополнительные канальные емкости для передачи трафика», — сказали в пресс-службе.
Оказались не готовы
Как пояснил News.ru генеральный директор Ассоциации операторов телефонной связи Сергей Ефимов, на сегодня нет технических требований, которые должны удовлетворять этому оборудованию.
«А если нет требований, то что можно говорить о сертификации? Сейчас получается так, как в русской народной сказке: пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что. Нет описания того, что именно нужно. Новое постановление правительства называется: я хочу! А уже далее до реализации конкретной задачи оно никак не распространяется, так как не соответствует определённым нормам. Если оператор будет записывать разговоры на свой страх и риск, то элементарно попадает под действие закона о связи, нарушая тайну связи, то есть он записывает разговоры и переписки. Главное на данный момент — это вносить изменения, в том числе в закон о связи», — отметил эксперт.
По его словам, в правительстве пытаются, с одной стороны, ставить задачи, а с другой — не говорят ничего конкретного. Но при этом могут обижаться, если что-то не исполняется. И вообще то, что они сказали, можно понимать по-разному. Так и получается сейчас.
«Когда принимается закон, то пишут, что из бюджета никаких денег на это не потребуется. А про то, сколько потребуется потратить оператору, никто не думает. Нанесён колоссальный ущерб отрасли связи, то есть она делается неконкурентоспособной», — считает Ефимов.
История помнит всё
Между тем, такая ситуация не является новой для России. Ещё в 2014 году ФСБ требовала записывать трафик пользователей от интернет-провайдеров. Тогда они столкнулись с отсутствием сертификационного оборудования, которое появилось спустя время.
В случае с сотовыми операторами власти или прислушаются к ним, пойдя навстречу и увеличив сроки действия переходного периода, или начнут закручивать гайки и изучать исполнение на 100% «пакета Яровой», привлекая компании к ответственности.
В то же время эксперты, опрошенные News.ru, полагают, что проблема с наличием необходимого оборудования была ожидаемой, и дело тут даже не в сертификации.
«Для хранения информации поручено было проработать использование отечественного оборудования, но разработать оборудование в столь короткие сроки не представляется возможным», — указала директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левина.
Со своей стороны директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский отметил, что подобные технические накопители в принципе сложно создать. «Хранить такое большое количество коммуникаций — это просто немыслимое дело, об этом говорили с самого начала», — уверен он.
Техническая возможность выполнения «закона Яровой» может появиться к октябрю, полагает Левина. По её мнению, за временное неисполнение требований «закона Яровой» операторов связи не накажут, поскольку они в сложившейся ситуации не виноваты. Однако им предстоит столкнуться и с другими проблемами.
Большой объём хранилищ
«Операторы связи будут хранить большое количество нерасшифрованного материала. Велика вероятность, что ёмкости для хранения будут очень быстро заполняться, и частично информация будет удаляться с них, — рассуждает Александр Верховский. — Я думаю, что когда ФСБ или другие органы правопорядка начнут выставлять требования операторам связи, выяснится, что чего-то не хватает». Верховский опасается, что такое положение дел даст повод оказывать давление на операторов связи. В свою очередь Ирина Левина подчеркнула наличие проблемы с дублированием информации. «Если человек использует »Яндекс», то информация о его трафике хранится и у его интернет-провайдера, и у «Яндекса». Не очень понятна целесообразность финансовых затрат на такое двойное копирование», — говорит она.
Павел Щипанов, руководитель группы анализа и исследований ICBF:
Про моральную сторону данного законопроекта было сказано уже достаточно, однако вызывает удивление насколько безалаберно чиновники отнеслись к исполнению столь «громкого» нововведения. Получается, что до осени — именно тогда прогнозируются первые поставки лицензированного оборудования — простые граждане могут спать спокойно, а вот операторы связи будут испытывать стресс, ведь их могут совершенно легко не только оштрафовать, но и закрыть за неисполнение обязательств. Не думаю, что Минкомсвязи будет свирепствовать и давить на компании, но определённое напряжение на рынке присутствует. Вполне возможно, закон и вовсе придётся отменять: существует мнение, что оборудование не сертифицировано лишь из-за невозможности технически исполнить требование по хранению разговоров на столь длительный срок. Эксперты предупреждали об этом правительство ещё несколько лет назад, когда законопроект находился в разработке.
Дмитрий Чечулин, эксперт «Международного финансового центра»:
«Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения», — эта фраза Салтыкова–Щедрина как нельзя лучше описывают ситуацию, происходящую сейчас в стране. Отсутствие каких-бы то ни было попыток мобильных операторов исполнить «пакет Яровой» — лишь очередное тому подтверждение. Бизнесу совершенно невыгодно хранить терабайты бесполезных данных. Объём средств не безграничен, а повышение тарифов негативно скажется на репутации и росте количества новых абонентов. К тому же все всё понимают. Ну поднимут они цены на звонки, СМС и мобильный интернет, но что мы получим? У любого оператора сейчас есть безлимитные пакеты интернета, а звонки можно совершать через мессенджеры. Ну сохранит оператор данные, а дальше что? Расшифровать их невозможно, вот и получается, что лежит перед тобой желаемое лакомство за сотни тысяч долларов, а ты на диете. В бизнесе люди считают деньги, а не желания политиков. По этой причине представители мобильных операторов будут до последнего искать причины не выполнять эти распоряжения. Решения этой проблемы банальное до неприличия — деньги. Если операторы не получат их из бюджета, то сами они резервы изыскивать точно не станут (напоминаю, они занимаются бизнесом, а не благотворительной помощью правительству). Правительство же сейчас не имеет таких резервов (10,3 млрд рублей по самым скромным подсчётам). «Билайн» оценил свои убытки от исполнения закона в 45 млрд рублей в течение 5 лет, из этой суммы 6 млрд должны быть потрачены уже в 2018 году. Отсюда делаем вывод: будут деньги — найдётся и «сертифицированное оборудование».
Антон Быков, главный аналитик ЦАФТ:
Сложившаяся ситуация с реализацией «закона Яровой» парадоксальна, но совершенно логична для России. Новые правила вступили с 1 июля, однако у операторов нет возможности их выполнить. При этом, исходя из заявлений представителей «большой тройки», очевидным становится, что внятного диалога с властью по внедрению новых правил не было. Закон есть, в Россвязи констатируют отсутствие необходимой для реализации закона инфраструктуры, а операторы надеются, что административные наказания из-за неисполнения закона к ним применяться не будут. Вывод напрашивается сам собой: у властей в последние полтора года были более важные вопросы. Во-первых, президентские выборы. Во-вторых, необходимость проведения непопулярной пенсионной и налоговой реформы. Дальнейшее развитие событий тоже предсказуемо. Власти будут судорожно пытаться решить все технические проблемы до конца года, чтобы отрапортовать об успехах. А операторы будут делать вид, что уже всё работает, ограничиваясь размытыми комментариями о реализации закона, чтобы не вызвать гнев властей.