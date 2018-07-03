Туроператор оставил россиян без денег и отдыха

Российский туроператор отказался возвращать деньги за отмененные программы

Петербургский туроператор «Аврора БГ» отказался возвращать туристам деньги после отмены чартерных программ.

Так, сотрудники туроператора, отвечая на заявления о возврате средств за отмененные программы, говорят, «что денег нет», передает «Интерфакс» со ссылкой на одну из клиенток «Авроры БГ».

Другая клиентка рассказывает, что безуспешно пыталась дозвониться в компанию.

«Нам сказали, что надеяться на возврат денег «Авророй БГ» не стоит. Только если ждать, когда фирма объявит о закрытии и потом подавать в страховую компанию», — отметила она.

Кроме того, некоторые клиенты не имеют на руках договора об оказании услуг — им выдали только чек и счет-подтверждение, а форму договора надо было скачать с сайта «Авроры БГ», однако ее там не оказалось.

Инициативная группа обманутых клиентов планирует обращаться к юристам и подавать коллективный иск на «Аврору БГ».

Туроператор «Аврора БГ» со 2 июля отменил чартерные программы в Болгарию Черногорию . Это было аргументировано подорожанием перевозок и других составляющих туров, а также обслуживанием клиентов туроператора «Матрешка Тур», который до марта 2018 года владел «Авророй БГ».

Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что отмена чартерной программы туроператора «Аврора БГ» затронула около 400 туристов, которые находятся в Черногории и Болгарии.

В подвешенном состоянии находятся также клиенты, чьи поездки только должны были состояться.