Туроператор оставил россиян без денег и отдыха

Петербургский туроператор «Аврора БГ» отказался возвращать туристам деньги после отмены чартерных программ.
Так, сотрудники туроператора, отвечая на заявления о возврате средств за отмененные программы, говорят, «что денег нет», передает «Интерфакс» со ссылкой на одну из клиенток «Авроры БГ».
Другая клиентка рассказывает, что безуспешно пыталась дозвониться в компанию.
«Нам сказали, что надеяться на возврат денег «Авророй БГ» не стоит. Только если ждать, когда фирма объявит о закрытии и потом подавать в страховую компанию», — отметила она.
Кроме того, некоторые клиенты не имеют на руках договора об оказании услуг — им выдали только чек и счет-подтверждение, а форму договора надо было скачать с сайта «Авроры БГ», однако ее там не оказалось.
Инициативная группа обманутых клиентов планирует обращаться к юристам и подавать коллективный иск на «Аврору БГ».
Туроператор «Аврора БГ» со 2 июля отменил чартерные программы в Болгарию и Черногорию. Это было аргументировано подорожанием перевозок и других составляющих туров, а также обслуживанием клиентов туроператора «Матрешка Тур», который до марта 2018 года владел «Авророй БГ».
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что отмена чартерной программы туроператора «Аврора БГ» затронула около 400 туристов, которые находятся в Черногории и Болгарии.
В подвешенном состоянии находятся также клиенты, чьи поездки только должны были состояться.
Согласно данным АТОР, компания обещала турагентствам вывезти путешественников, которые находятся за границей, и выполнить обязательства по программам детского отдыха в оздоровительных лагерях Болгарии, Черногории и Турции.