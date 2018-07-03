РЖД опровергли отказ от плацкарта

В РЖД заявили, что продолжат закупать плацкартные вагоны

"Холдинг РЖД для улучшения качества обслуживания пассажиров ведет разработку новых пассажирских вагонов — как плацкартных, так и купейных. В настоящий момент разрабатываются только концепции новых вагонов, их внутреннего устройства. В частности, ведется разработка концепции нового плацкартного вагона, которая предусматривает улучшение условий для индивидуального комфортного проезда пассажиров. Проектирование этого подвижного состава будет осуществляться на основе мнений, полученных от пассажиров и экспертного сообщества", — сказал представитель РЖД.

Он добавил, что в случае принятия решения о производстве и закупке новых плацкартных вагонов, тарифы на них останутся прежними, так как будут регулироваться государством.

Ранее директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов заявил, что компания планирует заменить старые купе и плацкартные вагоны инновационными вагонами в ближайшие три года. По его словам, речь идет о вагонах проекта 2019 и проекта 2020. В качестве примеров потребительских свойств он привел выделение отсеков для крупногабаритного багажа, регулируемое затемнение окон, душевые кабины, сенсорные экраны, индивидуальные сейфы, развитие зон отдыха для детей.

Планы по замене

Вагон-2019 массово заменит существующие одноэтажные купейные вагоны, сообщал Пегов. На смену плацкартным вагонам придут новые вагоны открытого типа, оснащенные кондиционерами, биотуалетами, имеющие улучшенные потребительские и технико-экономические характеристики. По его словам, их закупка позволит сохранить стабильность социально значимых перевозок и безболезненно перейти к новой продуктовой линейке в условиях скачкообразного массового выбытия подвижного состава до 2025 года.

Двухэтажные вагоны проекта 2020 планируется использовать на маршрутах с наибольшим пассажиропотоком и инфраструктурой, обеспечивающих их эксплуатацию. Использование данных вагонов позволит нарастить предложенные емкости и снизить расходы Федеральной пассажирской компании , при этом улучшить предложение для клиента, отказавшись от менее привлекательных плацкартных вагонов и снизить цену билета относительно купе.