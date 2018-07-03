Туроператоры прекращают работу друг за другом

Туроператор DSBW-Tours объявил о приостановке деятельности.

«Мною принято тяжелое решение о приостановке деятельности моей компании — туроператора DSBW-TOURS сегодня 03 июля 2018 года с 15:00. В сложившихся реалиях мы больше не можем исполнять свои обязательства перед клиентами и перед банком», — написал на своей странице в Facebook гендиректор компании Карен Гончаров.

Гончаров признался, что последние несколько лет сотрудники DSBW-Tours боролась за сохранение бизнеса, однако «сегодня мы все потеряли».

Гендиректор компании также сообщил, что все оформленные туристы застрахованы в двух страховых компаниях: СК «Инвестстрах» на 50 млн рублей и СК «Орбита» на 50 млн рублей.

«Этих денег полностью хватает, чтобы компенсировать стоимость неоказанных услуг», — говорится в сообщении.

Как пишут «Ведомости» , в апреле 2018 года ЦБ РФ отозвал лицензию у СК «Инвестстрах». Туроператор DSBW-Tours работал на российском рынке с 1991 года. Компания организовывала горнолыжные, автобусные и экскурсионные туры по Европе и России