Туроператоры прекращают работу друг за другом 

Туроператор DSBW-Tours объявил о приостановке деятельности.
«Мною принято тяжелое решение о приостановке деятельности моей компании — туроператора DSBW-TOURS сегодня 03 июля 2018 года с 15:00. В сложившихся реалиях мы больше не можем исполнять свои обязательства перед клиентами и перед банком», — написал на своей странице в Facebook гендиректор компании Карен Гончаров.
Гончаров признался, что последние несколько лет сотрудники DSBW-Tours боролась за сохранение бизнеса, однако «сегодня мы все потеряли».
Гендиректор компании также сообщил, что все оформленные туристы застрахованы в двух страховых компаниях: СК «Инвестстрах» на 50 млн рублей и СК «Орбита» на 50 млн рублей.
«Этих денег полностью хватает, чтобы компенсировать стоимость неоказанных услуг», — говорится в сообщении.
Как пишут «Ведомости», в апреле 2018 года ЦБ РФ отозвал лицензию у СК «Инвестстрах». Туроператор DSBW-Tours работал на российском рынке с 1991 года. Компания организовывала горнолыжные, автобусные и экскурсионные туры по Европе и России.
Ранее 3 июля сообщалось, что еще один туроператор "Аврора — БГ" приостанавливает осуществление летних чартерных рейсов в Болгарию и Черногорию. Компания являлась активом прекратившей свою деятельность компании "Матрешка-Тур", которая в марте продала ее для компенсации несостоявшихся туров.