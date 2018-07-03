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«Росгосстрах» объяснил причины иска к «РГС-Жизнь» на 481 млн рублей
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«Росгосстрах» объяснил причины иска к «РГС-Жизнь» на 481 млн рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Структура «Росгосстраха» — «Капитал Перестрахование» — подала в Арбитражный суд Москвы к «РГС-Жизнь» иск на 481 млн руб. о признании недействительным договора купли-продажи ценных бумаг, компания рассматривает этот договор как попытки вывода активов группы «Росгосстрах», сообщили RNS в пресс-службе «Росгосстраха».
«"Капитал Перестрахование" вынуждено было обратиться в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО «СК „РГС-Жизнь“ о признании недействительным договора купли-продажи ценных бумаг. Указанный договор является очередным примером из длинного списка ситуаций, которые мы рассматриваем как попытки вывода активов Группы „Росгосстрах“. В конце лета 2017 года ЗАО „Капитал Перестрахование“ уплатило ООО „СК „РГС-Жизнь“ 481 млн руб. за облигации находившегося в предбанкротном состоянии эмитента — ООО „РГС-Недвижимость“. Вскоре после заключения договора купли-продажи ООО „РГС Недвижимость“ объявило дефолт по своим облигационным обязательствам, а впоследствии было признано банкротом“, — заявили в пресс-службе, отметив, что „данная сделка была совершена непосредственно перед переходом контроля над группой „Росгосстрах“, в которую входит и „Капитал Перестрахование“, к банку „Открытие“, невозможность исполнения эмитентом обязательств была очевидна для любого участника гражданского оборота. Таким образом очевидно, что данная сделка не отвечает интересам компаний „Капитал перестрахование“ и „Росгосстрах““.
Ранее „Капитал Перестрахование“ подала в Арбитражный суд города Москвы иск к компании „РГС-жизнь“ на 481 млн руб.
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