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ЦБ приостановил действие ряда лицензий СК «Опора»
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ЦБ приостановил действие некоторых лицензий страховой компании «Опора» 

ТАСС 6 июля 2018
Фото: ТАСС
Банк России приостановил действие нескольких лицензий на осуществление страхования страховой компании "Опора", говорится в материалах регулятора.
Речь идет о лицензиях на осуществление добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни, осуществление добровольного имущественного страхования, страхования по ОСАГО, страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта, страхования ответственности перевозчика. Кроме того, приостановлено действие лицензии компании на осуществление перестрахования.
Как отмечается в документах ЦБ, на такие меры регулятор пошел из-за выявленных нарушений в деятельности СК "Опора". На их устранение компании отведено пять дней. ЦБ также назначил в страховую компанию временную администрацию.
Страховая компания "Опора" работает на рынке с 1996 года. До 2015 года компания была известна под названиями "Отечество" и "Открытие страхование". Уставный капитал СК "Опора" составляет 1,1 млрд рублей.
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