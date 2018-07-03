Компания группы «Росгосстрах» подала иск к «РГС жизнь» на 481 млн рублей 

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Компания «Капитал перестрахование» ("Капитал Ре", входит в группу "Росгосстраха") подала иск к «РГС жизнь» на 481 млн рублей, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
Иск зарегистрирован 2 июля и к производству пока не принят. Третьим лицом по спору указан Банк России, информации о сути спора в картотеке нет.
Арбитраж также рассматривает другой иск «Росгосстраха» к «РГС жизни» на 116 млрд рублей за использование товарного знака. «Росгосстрах» с 2017 года подконтролен банку «Открытие». «РГС Жизнь» ранее также принадлежала бывшему владельцу «Росгосстраха» Данилу Хачатурову. Хачатуров в конце 2016 года продал страховщика жизни своему партнеру Алхасу Сангулии. В апреле 2018 году хозяином «РГС Жизни» объявил себя президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер.