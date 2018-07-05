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У компаний РФ плохо продаются акции и облигации
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У компаний РФ плохо продаются акции, и облигации 

Финмаркет 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
Российские компании во втором квартале существенно сократили активность на рынках долгового и акционерного капитала, свидетельствуют оценки «Коммерсанта», основанные на данных Dealogic.
Впервые с третьего квартала 2015 года не было проведено ни одного размещения акций. На долговом рынке компании привлекли всего $5,17 млрд, из которых только $123 млн пришлись на еврооблигации. Это худшие показатели с первого квартала 2015 года, когда за три месяца компании заняли менее $5 млрд
Повышение ставки в США и торговая война между этой страной и Европой и КНР осложнили ситуацию для всех развивающихся рынков, а на российском реализовался и риск расширения санкций. Пока инвесторы сохраняют интерес только к сделкам слияния и поглощения, пишет газета.
Результаты полугодия, несмотря на сравнительно удачный первый квартал, оказались также не слишком впечатляющими — за шесть месяцев компании привлекли на рынке акционерного капитала $540 млн, на долговом рынке — $22,3 млрд Годом ранее результат был $2,3 млрд и $27,28 млрд соответственно.
Российский рынок находился в общем тренде снижения активности компаний развивающихся рынков. Так, по данным Dealogic, за минувшее полугодие компании Восточной Европы (за вычетом российских) разместили облигации на $34,7 млрд, против 38,1 млрд годом ранее. Это снижение было вызвано усилением торгового противостояния США с Европой и Китаем, а также повышением ставки ФРС.
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