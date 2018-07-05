У компаний РФ плохо продаются акции, и облигации

Российские компании во втором квартале существенно сократили активность на рынках долгового и акционерного капитала, свидетельствуют оценки «Коммерсанта», основанные на данных Dealogic.

Впервые с третьего квартала 2015 года не было проведено ни одного размещения акций. На долговом рынке компании привлекли всего $5,17 млрд, из которых только $123 млн пришлись на еврооблигации. Это худшие показатели с первого квартала 2015 года, когда за три месяца компании заняли менее $5 млрд

Повышение ставки в США и торговая война между этой страной и Европой и КНР осложнили ситуацию для всех развивающихся рынков, а на российском реализовался и риск расширения санкций. Пока инвесторы сохраняют интерес только к сделкам слияния и поглощения, пишет газета.

Результаты полугодия, несмотря на сравнительно удачный первый квартал, оказались также не слишком впечатляющими — за шесть месяцев компании привлекли на рынке акционерного капитала $540 млн, на долговом рынке — $22,3 млрд Годом ранее результат был $2,3 млрд и $27,28 млрд соответственно.