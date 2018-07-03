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Долг россиян перед банками вырос более чем на четверть
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Долг россиян перед банками вырос более чем на четверть 

Уралинформбюро 3 июля 2018
Фото: Уралинформбюро
На 1 июня 2018 года общая задолженность россиян перед банками составила 13,49 триллиона рублей, увеличившись за пять месяцев на 26%. По данным Национального рейтингового агентства, в то же время объем кредитования компаний вырос лишь на 5% (до 34,14 триллиона рублей), а общий кредитный портфель — на 10%.
По информации ЦБ РФ, нейтральные или умеренно мягкие условия розничного кредитования населения не ограничивают большинству заемщиков доступ к кредитам и спрос на них. Снижающиеся ставки займов позволяют россиянам реализовать отложенный спрос на крупные покупки, передает "Уралинформбюро".
Старший вице-президент Сбербанка Александр Бондаренко отмечает, что население оправляется от кризиса 2014-2015 годов.
"Несмотря на санкции возвращается ощущение стабильности и предсказуемости будущего. Поэтому снова можно много тратить и жить в кредит, как в старые добрые времена", — цитируют эксперта "Известия".
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