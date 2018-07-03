Долг россиян перед банками вырос более чем на четверть

На 1 июня 2018 года общая задолженность россиян перед банками составила 13,49 триллиона рублей, увеличившись за пять месяцев на 26%. По данным Национального рейтингового агентства, в то же время объем кредитования компаний вырос лишь на 5% (до 34,14 триллиона рублей), а общий кредитный портфель — на 10%.

По информации ЦБ РФ, нейтральные или умеренно мягкие условия розничного кредитования населения не ограничивают большинству заемщиков доступ к кредитам и спрос на них. Снижающиеся ставки займов позволяют россиянам реализовать отложенный спрос на крупные покупки, передает "Уралинформбюро"