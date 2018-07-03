«Газпром» не уступает: Польша бьется за дешевый газ

Стокгольмский арбитраж поддержал «Газпром» в споре с Польшей

Стокгольмский арбитраж вынес промежуточное решение по иску польской PGNiG к «Газпрому» о пересмотре цены на газ. Суд подтвердил право польской компании на пересмотр цены, что в Варшаве трактуют как победу, однако не согласился с предложенной PGNiG ценовой формулой, что считают плюсом уже в «Газпром экспорте». Эксперты скептически оценивают шансы Польши на успех в этом деле. При этом объемы закупки российского газа Польшей растут.

Стокгольмский арбитражный суд вынес промежуточное решение по иску польской PGNiG к «Газпрому» о пересмотре цены поставок российского газа. В решении отмечается, что суд признает право PGNiG требовать снизить цену по контракту, однако не согласился, что единственным релевантным фактором для ценообразования в долгосрочных контрактах являются цены на хабах.

В Варшаве неоднократно высказывали недовольство существующим ценообразованием и требовали себе особых условий поставок российского газа. В 2012 году «Газпром» по запросу PGNiG уже снижал цену на газ на 10%, однако спустя пару лет польская компания снова потребовала пересмотра контрактных условий.

В этот раз очередной скидки ей выторговать не удалось, после чего PGNiG в мае 2015 года подала иск в арбитраж Стокгольма , решив пересмотреть ценовые условия «Газпрома» в судебном порядке. В итоге международный арбитраж вынес промежуточное решение по этому спору, которое каждая из сторон трактует в свою пользу.

«Суд принял во внимание ключевые аргументы PGNiG, указывающие на необходимость снижения цены по контракту, и отклонил официальные возражения «Газпрома», направленные на поддержание существующих нерыночных ценовых условий», — цитирует пресс-служба польской PGNiG президента компании Петра Войняка. «Мы ожидаем, что цена будет снижена до рыночного уровня на более позднем этапе разбирательства», — добавил Войняк.

В польской компании подчеркивают, что «Газпром» на протяжении многих лет отвергал возможность изменения цены по контракту, поэтому она «значительно превышала цены на европейских рынках».

В компании «Газпром-экспорт», которая отвечает за зарубежные поставки российского газа и является ответчиком в этом споре, дали понять, что промежуточное решение Стокгольмского арбитража едва ли можно считать победой Польши. «Право любой из сторон потребовать пересмотра цены газа в случае существенных изменений на рынке изначально предусмотрено контрактом», — говорится в сообщении российской компании.

«Арбитражный трибунал согласился с доводами ООО «Газпром экспорт» и полностью отказал PGNiG в изменении цены согласно требованию, заявленному этой компанией в ходе разбирательства. Право любой из сторон потребовать пересмотра цены газа в случае существенных изменений на рынке изначально предусмотрено контрактом», — говорится в сообщении российской компании.

«Трибунал подтвердил наличие у ПГНиГ (PGNiG) такого права, однако не согласился с предложенным польской компанией способом изменения цены и ценовой формулой. Кроме прочего, трибунал не согласился и с доводами ПГНиГ о том, что единственный релевантный фактор для ценообразования в долгосрочных контрактах на поставку газа — это цены на хабах», — отмечают в компании.

Сейчас российский газ поставляется в Польшу по долгосрочному контракту, который был подписан еще в 1996 году. Договор предусматривает ежегодные поставки в Польшу российского газа в объеме до 10 млрд кубометров. Он рассчитан до 2022 года.

Эксперты сомневаются, что существующие условия поставок газа невыгодны польской стороне. Данные о ценах на газ для разных стран традиционно остаются закрытыми, но о том, что цена «Газпрома» для Польши выглядит вполне приемлемой, свидетельствует следующее: в 2017 году «Газпром» поставил в Польшу 10,5 млрд куб. м газа, что выше даже контрактных условий, обращает внимание аналитик Центра энергетики Московской школы управления Сколково Александр Собко

То есть Польша импортирует из России даже больше, чем контрактные объемы, не говоря уже об объемах «бери-или-плати». При этом мощность польского терминала СПГ составляет 5 млрд куб. м (в пересчете на газ), а в прошлом году Польша импортировала 1,7 млрд куб. м. То есть загрузка терминала составляет чуть больше трети.

Учитывая что биржевые цены на газ в северо-западной Европе в той или иной степени отражают стоимость СПГ в регионе, получается, что цены на российский газ выглядят для Польше более чем приемлемо, отмечает эксперт.

Между тем Варшава — один из самых яростных противников роста поставок российского газа в ЕС и реализации новых трубопроводных проектов, таких как, например, «Северный поток — 2». Во всех спорных моментах, связанных с российскими энергоносителями, Польша примыкает к противоположному Москве лагерю и не скрывает, что главная причина такого положения вещей — стремление сбить цену на газ.

Во время Всемирного экономического форума в Давосе в январе президент Польши Анджей Дуда прямым текстом заявил, что главное для Варшавы — иметь дешевый российский газ. «Мы не против российского газа. Но мы хотели бы иметь те же условия его доставки, как Германия », — сказал он.

Впрочем, Варшава использовала разную риторику и даже заявляла о намерении с 2022 года и вовсе отказаться от поставок «Газпрома». В ноябре прошлого года PGNiG подписала пятилетний контракт на поставки СПГ с британской Centrica. В планах Варшавы закупать американский СПГ и норвежский газ по строящемуся газопроводу через Данию

Однако, по данным самого российского холдинга, за первое полугодие экспорт российского газа в Польшу вырос на 6,9% или на 0,4 млрд куб. м, в том числе в июне — на 17,7%.

Окончательное решение по ценовому спору между «Газпромом» и PGNiG трибунал примет с учетом выводов и принципов, определенных промежуточным решением, и после дополнительных консультаций со сторонами.