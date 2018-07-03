Требования к банкам для открытия спецсчетов при госзакупках утверждены правительством РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о требованиях к банкам для открытия спецсчетов для внесения денежных средств в обеспечение заявок на участие в закупках. Об этом сообщает сайт правительства.

«Определены требования к банкам, включая требования к их финансовой устойчивости, в которых участники закупок будут открывать специальные счета для внесения денежных средств в обеспечение заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг и проведения конкурсных процедур», — говорится в сообщении.

Установлено, что банк должен иметь универсальную лицензию и собственный капитал в размере не менее установленного правилами, участвовать в системе обязательного страхования вкладов физических лиц. «Правилами установлен кредитный рейтинг банка, не ниже которого возможно размещение в банке спецсчетов», — добавляется в тексте.

В правительстве отметили, что принятые решения необходимы для обеспечения надлежащей степени защиты денежных средств, размещаемых участниками закупок на специальных счетах в целях обеспечения заявок для проведения конкурсных процедур.