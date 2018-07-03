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Commerzbank продаст Societe Generale бизнес рынков акций
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Commerzbank продаст Societe Generale бизнес рынков акций и сырья 

Прайм 3 июля 2018
Фото: DANIEL ROLAND / AFP
Commerzbank AG сегодня объявил, что договорился о продаже бизнеса рынков акций и сырья (EMC) банку Societe Generale SA France, сообщает Dow Jones.
По условиям соглашения Commerzbank передаст Societe Generale торговые портфели и клиентские франшизы, переведет персонал и часть информационно-технологической инфраструктуры. Передача активов начнется в конце 2018 года и будет продолжаться до конца 2019 года.
Согласно Commerzbank, в 2017 году валовая выручка бизнеса EMC составила 381 млн евро.
По оценке Commerzbank, благодаря продаже он к концу 2020 года сможет сэкономить на расходах минимум 200 млн евро.
Финансовые условия соглашения не сообщаются.
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