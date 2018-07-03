Commerzbank продаст Societe Generale бизнес рынков акций и сырья

Commerzbank AG сегодня объявил, что договорился о продаже бизнеса рынков акций и сырья (EMC) банку Societe Generale SA France, сообщает Dow Jones.

По условиям соглашения Commerzbank передаст Societe Generale торговые портфели и клиентские франшизы, переведет персонал и часть информационно-технологической инфраструктуры. Передача активов начнется в конце 2018 года и будет продолжаться до конца 2019 года.

Согласно Commerzbank, в 2017 году валовая выручка бизнеса EMC составила 381 млн евро.

По оценке Commerzbank, благодаря продаже он к концу 2020 года сможет сэкономить на расходах минимум 200 млн евро.

Финансовые условия соглашения не сообщаются.