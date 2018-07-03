Они шпионят за всем миром. Их боится даже ЦРУ

Китайский связной

Китай успешно продолжает мировую бизнес-экспансию, захватывая все большую долю рынка преимущественно в сферах высоких технологий и электроники. Компания Huawei в июне впервые вышла на первое место по продажам смартфонов в России , обогнав даже полюбившийся отечественным пользователям Samsung. При этом Apple она потеснила еще в феврале, подтвердив тем самым свой статус одного из ведущих поставщиков новых решений в сфере телекоммуникаций. Huawei удается сохранять лидерство даже несмотря на то, что ее часто обвиняют в шпионаже в пользу китайского правительства и прочих заговорах. История восхождения компании на мировой технологический Олимп — в материале «Ленты.ру»

Великое достижение

Бывший инженер китайской армии Жэнь Чжэнфэй основал Huawei в 1987 году в возрасте 42 лет. Стартовый капитал компании, в которой на первых порах трудились всего три сотрудника, оценивался лишь в 5 тысяч долларов. Для сравнения: китайский гигант в сфере электронной коммерции Alibaba Group начал свой путь с капиталом в 60 тысяч долларов. Для своей фирмы Жэнь Чжэнфэй придумал название, которое обладает двойным смыслом. Первую часть слова Huawei с китайского языка можно перевести как «великий» или «восхитительный», а вторую — как «действие» или «достижение». В результате получается «великое достижение». В то же время существует версия, что основателю Huawei просто понравилось сочетание звуков, и никакого сакрального смысла в названии нет.

Huawei стала одной из первых компаний в КНР, основанных после внедрения политики «открытых дверей» в 1978 году, что в значительной степени помогло ей в развитии. На первом этапе существования Huawei имела небольшой офис, служивший одновременно кухней и общежитием, и занималась перепродажей оборудования телефонной связи, импортированного из Гонконга , который тогда еще был британской колонией. Однако Чжэнфэй никогда не рассматривал перепродажу как постоянную бизнес-модель, он мечтал построить фирму, которая составила бы реальную конкуренцию иностранным компаниям в сфере телекоммуникаций.

Всю полученную прибыль он тратил на исследования, создав к 1990 году центр научно-исследовательских разработок с штатом в 500 сотрудников. В 1993 году Huawei совершает крупный технологический прорыв, спроектировав первую цифровую систему коммутации C&C08, которая становится лучшей в Китае того времени. Компания привлекла внимание правительства КНР и получила от него контракты на обеспечение китайской армии качественной связью. Так было положено начало интенсивному росту бренда, и к 1995 году уровень продаж Huawei увеличился до 1,5 миллиарда юаней (225 миллионов долларов по текущему курсу). А в 1996 году происходит еще одно позитивное для компании событие: китайское правительство официально объявляет о всесторонней поддержке отечественных производителей в сфере телекоммуникаций и ограничивает доступ иностранных поставщиков на внутренний рынок.

Пошли по миру

В 1997 году руководство Huawei предпринимает нестандартный для компании, едва добившейся успеха на родине, шаг. Было решено не ограничиваться только лишь Китаем и постепенно выходить на мировой рынок. Первые иностранные контракты Huawei заключила с Гонконгом и Россией. Следующим этапом стало создание зарубежных научно-исследовательских центров — сначала в индийском Бангалоре , а чуть позже в Стокгольме . К 2001 году компания добралась до США , открыв там четыре исследовательских центра, направленных на развитие коммуникационных технологий и софта. В 2002 году международный оборот Huawei составил 550 миллионов долларов, а еще через год достиг рекордных 3,83 миллиарда долларов.

История телефонов, а затем смартфонов Huawei началась в 2003 году, когда руководство компании решило создать подразделение Huawei Device с целью производства потребительской электроники. Спустя два года в продаже появилась «раскладушка» U626 с поддержкой 3G. Девайс даже получил награду как лучший телефон такого формата. Первый смартфон c 3,5-дюймовым сенсорным дисплеем и камерой 3,2 мегапикселя под брендом Huawei увидел свет в 2009 году, а еще спустя два года компания представила свой первый планшетный компьютер MediaPad. Выручка от реализации потребительской электроники Huawei по итогам 2012 года составила 9 миллиардов долларов.

Успехи компании подтверждались не только новыми разработками и ростом выручки, но и положительными оценками аналитиков. В 2008 году Huawei впервые вошла в список самых влиятельных компаний мира по версии Businessweek , а через год заняла пятое место в рейтинге самых инновационных компаний от Fast Company. В 2010 году чистая прибыль Huawei выросла на 30 процентов и составила 23,8 миллиарда юаней, что позволило компании впервые войти в список крупнейших мировых компаний Global Fortune 500.

Под крылом компартии

Несмотря на свой бурный рост и стремительный захват мирового рынка, Huawei до сих пор обладает репутацией темной лошадки. В частности, компанию не раз обвиняли в том, что она занимается шпионской деятельностью в пользу коммунистического режима Китая. В 2008 году США впервые ввели жесткие ограничения на деятельность Huawei на территории страны — закрыли доступ к сетям, через которые передавалась секретная информация, а также ограничили для нее возможности покупать американские компании. В октябре 2011 года ЦРУ сообщило, что в течение трех лет компания получила материальную помощь от правительства Китая в размере около 250 миллионов долларов, а она в ответ работает на китайские власти в качестве информатора.

В 2012 году глава немецкой компании антивирусного программного обеспечения Recurity Labs Феликс Линднер заявил, что в маршрутизаторах Huawei обнаружено множество уязвимостей, которые позволяют легко получить контроль над устройством извне. По его словам, с помощью этих уязвимостей китайская компартия сможет получить доступ к любой информации, даже зашифрованной. Huawei, со своей стороны, утверждала, что эти претензии необоснованны, и даже призывала правительство США провести расследование. Несмотря на то что американским властям не удалось найти каких-либо доказательств, комитет по разведке Палаты представителей представил в 2012 году отчет, в котором Huawei названа «угрозой национальной безопасности» из-за ее связей с китайским правительством.

Австралия и Индия. В 2014 году в результате утечки секретных документов, которая была организована экс-сотрудником АНБ США Эдвардом Сноуденом , стало известно, что американские спецслужбы с 2009 года вели слежку за китайской компанией, включая даже прослушку телефонных разговоров главы Huawei. Также сотрудникам АНБ удалось проникнуть на внутренние серверы предприятия, перехватить переписку сотрудников и получить список из 1,4 тысячи частных и корпоративных клиентов компании. В результате Huawei приняла решение уйти с американского рынка, а ограничения на ее деятельность впоследствии ввели также Великобритания

Верность партнеру

Несмотря на напряженные отношения с рядом западных стран, в России Huawei принимают с распростертыми объятиями. С нашей страной китайскую компанию связывает крепкая двадцатилетняя дружба. В далеком 1997 году Huawei выбрала Россию первым регионом для выхода компании на международный рынок, открыв свой офис в Уфе на базе российского производителя телекоммуникационного оборудования — концерна «БЭТО». Совместное предприятие занималось разработкой и проектированием сетей связи, производством, реализацией, установкой оборудования и его послепродажным обслуживанием. В 2001 году в Москве открылся первый учебный центр Huawei, а за ним центр исследований и разработок.

Столь ловкое умение компании создавать альянсы, в частности, помогло Huawei выбиться в лидеры по продаже смартфонов в России. Летом 2016 года Huawei заключила соглашение с МТС, согласно которому оператор продвигал смартфоны вендора в своих салонах. Поразительно, но уже к концу года Huawei заняла третье место по штучным продажам смартфонов в РФ. И вот по итогам июня 2018-го китайцы обскакали Samsung, которая с 2007 года неизменно занимала первое место по количеству проданных смартфонов. И, судя по всему, российских пользователей совершенно не пугает компартия Китая, а российские компании нацелены на долгое и плодотворное сотрудничество с азиатским партнером.