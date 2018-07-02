Российские миллиардеры стали еще богаче

Российские миллиардеры с начала года стали богаче на 3,3 миллиарда долларов

Совокупное состояние 24 российских миллиардеров за январь-июнь 2018 года увеличилось на 3,271 миллиарда долларов, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), опубликованного агентством Блумберг.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира.