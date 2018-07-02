Российские миллиардеры стали еще богаче

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Российские миллиардеры с начала года стали богаче на 3,3 миллиарда долларов 

РИА Новости 2 июля 2018
Фото: РИА Новости
Совокупное состояние 24 российских миллиардеров за январь-июнь 2018 года увеличилось на 3,271 миллиарда долларов, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), опубликованного агентством Блумберг.
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира.
Согласно данным BBI, самым богатым в России является глава "Новатэка" Леонид Михельсон, его состояние с начала года выросло на 2,23 миллиарда долларов — до 18,9 миллиарда долларов. На втором месте в списке оказался основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, его богатство снизилось на 804 миллиона долларов — до 18,9 миллиарда долларов. Третью строчку в рейтинге занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, он нарастил свое состояние на 475 миллионов долларов — до 18,5 миллиарда долларов.
Четвертое место в списке занимает один из основных акционеров "Норникеля" Владимир Потанин, который потерял 674 миллиона долларов, и чье состояние теперь оценивается в 18,3 миллиарда долларов. Замыкает пятерку лидеров крупнейший бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко. Его капитал вырос на 1,62 миллиарда, до 15,4 миллиарда долларов.
Председатель совета директоров и основной владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг стал шестым в рейтинге, он потерял за полгода 880 миллионов долларов (состояние также оценивается в 15,4 миллиарда). Президент "Лукойла" Вагит Алекперов за январь-июнь увеличил свое богатство на 1,92 миллиарда долларов, до 14,5 миллиарда.
Состояние предпринимателя Алишера Усманова снизилось на 250 миллионов — до 14,2 миллиарда долларов. Роман Абрамович разбогател на 1,27 миллиарда долларов, в результате чего его капитал составляет 13,8 миллиарда долларов. Бизнесмен Михаил Фридман обеднел на 852 миллиона — до 13,5 миллиарда долларов. Состояние Геннадия Тимченко выросло на 1,29 миллиарда, до 12,4 миллиарда долларов.
Олег Дерипаска больше не находится в рейтинге 500 богатейших людей мира. В апреле Дерипаска и его подконтрольные компании (En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал") попали под санкции США, после чего бумаги "Русала" и En+ пережили обвальное падение на биржах. Кроме Дерипаски из рейтинга также выбыли Сулейман Керимов, Михаил Гуцериев и Юрий Мильнер.
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