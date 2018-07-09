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Компании HTC предсказывают крах
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Вести.net: компании HTC предсказывают крах 

Вести.Ru 9 часов назад
Фото: Reuters
Компания HTC зафиксировала самый большой спад продаж смартфонов за последние два года. Аналитики вынесли неутешительный вердикт — тайваньский бренд почти умер. Снижение уровня продаж составило 68%. В денежном эквиваленте месячная выручка в июне составила приблизительно $72 млн, для сравнения в июне 2017 года эта сумма была около семи млрд долларов.
Эксперты объясняют такое положение дел несколькими факторами. Во-первых в сегменте смартфонов топового уровня спрос на аппараты HTC оказался ниже ожиданий компании. Теперь очевидно, что последний флагман компании U12+, на который тайваньский бренд и возлагал основные надежды, хитом не стал.
Во-вторых у HTC сейчас нет устройств в среднем и низком ценовых сегментах, которые бы резко выделялись бы на фоне смартфонов других производителей.
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