Газпром заявил о победе над Польшей в споре о цене на на газ

Арбитражный суд в Стокгольме согласился с доводами Газпрома и полностью отказал польской нефтегазовой компании PGNiG в изменении цены поставок газа, сообщили в «Газпром экспорте».

Так, 29 июня компания получила промежуточное решение арбитражного трибунала в отношении контракта на поставку газа компании PGNIG. Из решения следовало, что арбитражный трибунал согласился с доводами «Газпром экспорта» и полностью отказал PGNIG в изменении цены на газ, передает РИА «Новости»

Арбитраж подтвердил наличие у PGNIG права на пересмотр цены газа в случае существенных изменений на рынке, но «не согласился с предложенным польской компанией способом изменения цены и ценовой формулой».

«Кроме прочего, трибунал не согласился и с доводами PGNIG о том, что единственный релевантный фактор для ценообразования в долгосрочных контрактах на поставку газа — это цены на хабах», — сообщает Газпром.

Трибунал примет окончательное решение с учетом выводов и принципов, определенных промежуточным решением, и после дополнительных консультаций со сторонами.

30 июня в пресс-службе PGNiG сообщили, что Арбитражный суд в Стокгольме признал право польской нефтегазовой компании потребовать снижения цены на российский газ.

Договор, действующий до 2022 года, предусматривает поставки в Польшу до 10 млрд кубометров российского газа в год. В 2012 году стоимость газа для Польши по этому контракту была снижена на 10%. В 2015 году PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж о новом снижении стоимости. По мнению польской стороны, цена газа в контракте завышена и не соответствует состоянию рынка.

Кроме того, Высшая контрольная палата Польши выявила нарушения в действиях министра экономики при заключении договоренностей с Газпромом в 2009-2010 годах.