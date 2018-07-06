Ещё
RAEX присвоило банку «Александровский» рейтинг на уровне «ruB» со «стабильным» прогнозом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

RAEX присвоило банку «Александровский» рейтинг на уровне «ruB» со «стабильным» прогнозом 

Банки.ру 6 июля 2018
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило банку «Александровский» кредитный рейтинг на уровне «ruB» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.
«Позитивное влияние на рейтинговую оценку оказали приемлемый уровень обеспеченности ссудного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ (на 01.06.2018 покрытие ссудного портфеля обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 104%; с учетом данных компонентов — 533%) и низкая концентрация привлеченных средств на крупных кредиторах (на 01.06.2018 доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов (без учета межбанковского кредитования) составила около 8% пассивов), — говорится в сообщении.
Агентство положительно оценивает высокое кредитное качество портфеля ценных бумаг и возможность привлечения дополнительной ликвидности в рамках операций РЕПО и приемлемый уровень активных операций на объектах крупного кредитного риска. Аналитики отмечают адекватный уровень рентабельности деятельности банка.
Давление на рейтинг оказали слабые конкурентные позиции на российском банковском рынке, отмечают аналитики. Также негативно оценивается высокий объем краткосрочных средств, привлеченных от других банков под залог ценных бумаг. Для банка характерна низкая диверсификация бизнеса по сегментам кредитного риска и высокая доля пролонгированных ссуд в кредитном портфеле юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
Банки.ру: последние новости
Совкомбанк увеличит свой капитал за счет дополнительного выпуска акций на 300 млн рублей Председателем набсовета Бинбанка избран Михаил Задорнов «Газпромбанк Лизинг» поставит компании «НВ-Трейд» партию вагонов-хопперов на 2,5 млрд рублей
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой8
Россия может остаться без военного транспортника54
Посидим дома: почему россияне не едут за границу32
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа23
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение