RAEX присвоило банку «Александровский» рейтинг на уровне «ruB» со «стабильным» прогнозом

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило банку «Александровский» кредитный рейтинг на уровне «ruB» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Позитивное влияние на рейтинговую оценку оказали приемлемый уровень обеспеченности ссудного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ (на 01.06.2018 покрытие ссудного портфеля обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 104%; с учетом данных компонентов — 533%) и низкая концентрация привлеченных средств на крупных кредиторах (на 01.06.2018 доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов (без учета межбанковского кредитования) составила около 8% пассивов), — говорится в сообщении.

Агентство положительно оценивает высокое кредитное качество портфеля ценных бумаг и возможность привлечения дополнительной ликвидности в рамках операций РЕПО и приемлемый уровень активных операций на объектах крупного кредитного риска. Аналитики отмечают адекватный уровень рентабельности деятельности банка.

Давление на рейтинг оказали слабые конкурентные позиции на российском банковском рынке, отмечают аналитики. Также негативно оценивается высокий объем краткосрочных средств, привлеченных от других банков под залог ценных бумаг. Для банка характерна низкая диверсификация бизнеса по сегментам кредитного риска и высокая доля пролонгированных ссуд в кредитном портфеле юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.