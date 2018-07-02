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АКРА подтвердило кредитный рейтинг Нордеа Банка на уровне «AAA (RU)» со «стабильным» прогнозом
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АКРА подтвердило кредитный рейтинг Нордеа Банка на уровне «AAA (RU)» со «стабильным» прогнозом 

Банки.ру 1 час назад
Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.
«Кредитный рейтинг Нордеа Банк обусловлен очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности», — отмечается в сообщении.
По мнению экспертов, банк обладает высоким уровнем оценки собственной кредитоспособности ввиду сильной позиции по достаточности капитала и адекватной позиции по ликвидности и фондированию. Банк сохраняет сильную позицию по ликвидности, что обусловлено высоким объемом ликвидных и высоколиквидных активов.
Качество корпоративного управления, учитывающее зарубежные практики, оценивается агентством как удовлетворительное. Консервативная стратегия банка выглядит реализуемой. Структура собственности прозрачна, собственник обладает высокой деловой репутацией, уточняется в сообщении.
К ослаблению рейтинга банка может привести снижение готовности акционеров оказывать банку поддержку и потеря акционерного или операционного контроля со стороны материнской компании Nordea Group.
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